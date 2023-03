Rivoluzione in arrivo al GF Vip 7. Già per la puntata in onda nella serata del 6 marzo una decisione sarà esecutiva, alla luce delle immense polemiche che sono scoppiate in questi giorni. Pier Silvio Berlusconi ha preso due clamorose e inaspettate prese di posizione, dopo l’ultimo appuntamento in diretta di Alfonso Signorini. Infatti, non c’è stata la replica su La5 e anche dal sito l’intera puntata è stata cancellata definitivamente. E ora ci sono i primi provvedimenti ufficiali per cercare di aggiustare il tiro.

Sappiamo comunque che il padrone di casa non è in discussione, infatti Signorini è stato risparmiato dalle critiche di Pier Silvio, che invece sarebbe furioso con i concorrenti. Intanto, il pubblico del GF Vip 7 assisterà ad una puntata con dei risvolti diversi. Una decisione che però non sta entusiasmando gli internauti, che hanno già contestato questa scelta. A rompere il silenzio in queste ore è stata una persona che lavora al reality show di Canale 5, anzi, parliamo di una figura fondamentale.

GF Vip 7, per la prossima puntata decisione importante: la svolta

A riferire tutto è stato il regista del GF Vip 7, che si è soffermato sulla puntata imminente e sulla decisione che rappresenta una vera e propria svolta. Secondo il sito Biccy, questo cambiamento improvviso si sarebbe reso necessario per cercare di accontentare sin da subito i vertici di Mediaset, che non gradirebbero ovviamente un altro appuntamento caratterizzato da volgarità e situazioni che oltrepassino i limiti della decenza. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato Alessio Pollacci.

Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, Pollacci ha scritto: “Stasera niente citazioni a fine puntata. Vi avverto già“. Il riferimento è a quelle frasi celebri e allo stesso tempo trash, che sono state proferite da alcuni ex protagonisti del programma. Facciamo alcuni esempi, come ha ricordato Biccy: “Ma posso stare dove voglio? Ma posso o no?”, disse Serena Enardu. Oppure: “Quanti uccelli, cin. Avete visto quanti uccelli stanno in aria?”, parola di Cristiano Malgioglio. E ancora: “A casa mia? A casa mia? A casa mia?” di Francesca De André.

Stasera niente citazioni a fine puntata. Vi avverto già #gfvip — Amquack © (@AlessioPollacci) March 6, 2023

Questi i messaggi dei telespettatori del GF Vip 7: “Noooo”, “Io comunque le ho raccolte tutte e sto cercando di capire quale cavolo sia il codice numerico”, “No dai, io ormai lo guardo solo per quello”, “Ma abbiamo bisogno dell’indizio”.