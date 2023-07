Questi sono giorni intensi per il mondo della televisione, infatti Mediaset e la Rai hanno presentato i rispettivi palinsesti generando ovviamente entusiasmi ma anche delusioni e incredulità. Basti pensare alla clamorosa uscita di scena di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque o agli abbandoni di Fabio Fazio e Bianca Berlinguer. Ora è arrivata una novità importantissima su Bianca Guaccero, infatti si parlava di un suo nuovo programma e ora è stata presa la decisione definitiva.

Bianca Guaccero, oltre ad essere conduttrice, è anche una bravissima attrice. Ma i telespettatori avevano voglia di rivederla al timone di un nuovo programma, dopo la fortunata esperienza di Detto Fatto in seguito interrotta. E dai vertici di viale Mazzini è stata fatta una scelta ben definita sul futuro della presentatrice originaria della Puglia, che ha scoperto qualcosa sicuramente di molto importante per il suo avvenire.

Bianca Guaccero, novità sul suo nuovo programma: la decisione Rai

Possiamo ormai dare come ufficiale la notizia relativa a Bianca Guaccero, che avrà l’opportunità di presentare un nuovo programma sempre grazie alla Rai. Per lei si tratta di un ritorno nella televisione pubblica italiana, atteso a lungo dalla stessa donna. E si è anche scoperto il titolo della trasmissione, nonché il canale che lo manderà in onda e soprattutto chi la affiancherà in questa magnifica nuova esperienza nel piccolo schermo.

Il sito Ultimenotizieflash ha riportato che Bianca Guaccero condurrà Liberi tutti, un programma nel quale lavoreranno anche i Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice. Sarà trasmesso su Rai2 il lunedì in prima serata e il primo appuntamento è previsto per il prossimo 23 ottobre. Si tratterà di una trasmissione che si baserà sulle escape room, infatti due team faranno il loro ingresso nelle stanze a tema e dovranno essere in grado di indovinare delle parole risolvendo tutti gli enigmi presenti.

Bianca Guaccero ha condotto Detto Fatto dal 2018 al 2022 e poi Una storia da cantare nel 2019-2020. Quest’anno è stata protagonista a Tale e Quale Sanremo di Carlo Conti, mentre l’anno scorso a Il cantante mascherato. E ora c’è attesa per il nuovo programma Liberi Tutti.