Nuovo attacco al Grande Fratello nei confronti di Greta. Stavolta sono diversi telespettatori ad essersela presi con lei, a causa di alcune sue affermazioni allusive. Era in compagnia di un altro gieffino, quando ha iniziato a chiedergli qualcosa che somigliava tantissimo ad un doppio senso. Ci ha riso su, ma parte del pubblico non ha reagito allo stesso modo, criticandola.

Nelle ultime ore al Grande Fratello Greta si è avvicinata a questo compagno di avventura e gli ha chiesto di fare una cosa solo per lei. Il gieffino ha rifiutato, ma poi ha cominciato a sorridere, capendo che le intenzioni potessero essere altre. A quel punto la Rossetti ha confermato il doppio senso, scatenando la dura reazione degli utenti sul social network X.

Infatti, chi ha postato il video dalla casa del Grande Fratello su X, inerente Greta, ha attaccato così la ragazza: “E poi piange per un ‘puccia il biscotto’. Ridicola“. Il riferimento era stata alla sua polemica nei riguardi di Stefano, che si era rivolto così e l’ex tentatrice di Temptation Island si era offesa, parlando apertamente di una frase molto brutta e troppo volgare.

Parlando della conversazione, lei ha scambiato delle parole con Sergio, che in quel momento era intento a cucinare. Greta ha esordito: “Metti il dito dentro l’olio, fallo per me”. E lui ha risposto: “Ti pare che metto il dito dentro? Pensi che se fai quegli occhietti metto il dito?“. E l’ex di Mirko Brunetti ancora: “Smettila di fare i doppi sensi“. E poi tante risatine.

G: -“Metti il dito”

S: -“Pensi che se fai quegli occhietti metto il dito?”

G: -“Smettila di fare i doppi sensi”

S: -“Chi fa i doppi sensi?”

G: -“Lo so che non ci avevi pensato, c'ho pensato io”



E poi piange per un “puccia il biscotto”



RIDICOLA#GrandeFratello pic.twitter.com/jDY69IyuWP