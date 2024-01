Bufera social su Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti più chiacchierati dell’edizione in corso del Grande Fratello. Il bidello calabrese è finito al centro della polemica a causa di un bruttissimo gesto che ha fatto mentre parlava di Beatrice e dopo la pubblicazione del video tantissimi utenti si sono riversati sui social per chiedere un provvedimento per il concorrente, visto che la scorsa settimana Stefano è finito in nomination per aver parlato di percentuali di un televoto, cosa che aveva già fatto Alfonso Signorini in diretta.

Ma andiamo con ordine. In questi giorni Greta si è avvicinata tanto a Garibaldi e addirittura i due si sono ‘sposati’. Durante questa edizione Giuseppe si è sposato con diverse concorrenti, prima Giselda, poi Grecia. Adesso, però, sembra che il suo cuore si sia legato a una nuova compagna, che ricambia il suo amore e che addirittura ha accettato di convolare a nozze con lui.

“Ecco quando esce, c’è la data”. Grande Fratello, per i fan di Beatrice è choc: scadenza contratto





Grande Fratello, Garibaldi mima il gesto dello sputo per Beatrice

A celebrare il matrimonio è l’attrice Grecia Colmenares, in un simbolo di passaggio, come a trasferire il testimone. La concorrente sbuccia un frutto, una mela, come simbologia dell’origine e con la buccia collega i due amati. Poi gli anelli, infilati all’anulare di lui e di lei, e ancora: “Vi dichiaro marito e moglie”. Dopo il finto matrimonio, i due si sono ritrovati in giardino a chiacchierare insieme a Monia e proprio in questo momento Garibaldi ha fatto un gesto che ha fatto infuriare i social.

I tre parlavano di Beatrice e visti gli ultimi avvenimenti nella casa sia Greta che Garibaldi, che in passato ha avuto un flirt con l’attrice, non hanno lesinato critiche alla concorrente. Ma il bidello ha toccato il fondo quando a un certo punto ha mimato il gesto dello sputo riferito proprio a Beatrice Luzzi. “Puu, in faccia, in puntata lo faccio”, ha detto scatenando le risate di Greta, fortemente attaccata per questo. Su X sono stati pubblicati diversi video che immortalano la scena.

“puu (mimo dello sputo) in faccia, in puntata lo faccio”

Mi ricordo che qualcuno venne squalificato per una cosa del genere, ma lui è il pupetto della plurilaureata più amata dagli autori e della rosa ricci dei poveri e quindi tutto a posto ❤️

#grandefratello pic.twitter.com/NKKiT4jrDU — Giulia🌸 (@OpinioniRandom) January 25, 2024

“Tu rispetto ed educazione? Hai riso come una pazza mentre Giuseppe ha detto che in puntata avrebbe sputato a Beatrice!”, si legge nel video che commenta la risata di Greta al brutto gesto di Garibaldi. “Puu (mimo dello sputo) in faccia, in puntata lo faccio” Mi ricordo che qualcuno venne squalificato per una cosa del genere, ma lui è il pupetto della plurilaureata più amata dagli autori e della rosa ricci dei poveri e quindi tutto a posto”, commenta un altro utente. “È da denuncia sto Cogl***”, “Vergognatevi… Fare quel gesto e riderci sopra che povertà di persone…”, “Questi soggetti rappresentano la vera Feccia!”, si legge ancora.