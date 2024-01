Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi fuori dalla casa? La gieffina è una tra le più sostenute dal pubblico di telespettatori italiani, dunque le probabilità che possa essere lei ad aggiudicarsi la vittoria sono alte. Eppure stando alle ultime voci messe in circolo sul web, l’attrice potrebbe essere sul punto di abbandonare il gioco prima del previsto. Tutti gli aggiornamenti.

Beatrice Luzzi fuori dalla casa del Grande Fratello? Negli ultimi tempi la concorrente ha sicuramente affrontato momenti molto delicati. Esulando dal gioco, infatti, ha dovuto far fronte alla dolorosa perdita del padre, circostanza triste e delicata che l’avrebbero vista fuori dalla casa per motivi dovuti.

Beatrice Luzzi fuori dalla casa del Grande Fratello? Cosa ha detto a Fiordaliso

Poi il ritorno, e ancora, il sostegno sempre più vivo del pubblico italiano. Beatrice Luzzi avrebbe tutte le carte in regola per arrivare tra i finalisti del reality show eppure, stando alle ultime indiscrezioni, esisterebbe anche il serio rischio che stia per abbandonare il programma. Gli ultimi recenti scontri con Perla Vatiero non hanno di certo aiutato la concorrente e la sua pazienza.

Ma non solo, anche il ‘ko’ da parte di due concorrenti molto legati a lei, ovvero Greta Rossetti e Vittorio Menozzi, che di riflesso invece hanno stretto un rapporto di amicizia sempre più saldo. Un volta spalle? Insomma, la stanchezza su Beatrice inizia a pesare ed è così che la concorrente avrebbe rivelato a Fiordaliso la sua decisione.

Fiorda non vuole che Bea non rinnovi il contratto in scadenza con il GF.



Bea non firmare!!

Lo facciamo da fuori il nostro gf..a festeggiare il declino in qualità e ascolti.. dopo la tua uscita!! #grandefratello pic.twitter.com/R8JkPiFZVr — sara primavera (@saraprimaveraa) January 25, 2024

Stando a quanto emerge, l’attrice avrebbe detto alla cantante di essere fortemente indecisa sul proseguire o meno il percorso all’interno della casa. In ogni caso, il suo contratto sarebbe molto vicino allo scadere: questo avverrebbe tra pochi giorni, ovvero il 29 gennaio. Deciderà di rinnovarlo oppure davvero abbandonerà il gioco? Fiordaliso dal canto suo ha messo tutta se stessa per incoraggiarla a restare.