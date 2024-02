A “C’è posta per te” un mese fa è andata in scena la storia di Gianmarco e Flavia. Il ragazzo ha provato a recuperare il rapporto con la ex fidanzata che da anni è caratterizzato da alti e bassi e una rottura che sembrava definitiva: “La prima cosa che voglio dirti è scusa per quello che ti ho fatto e per come ti ho fatta star male”, aveva esordito il 28enne dopo l’apertura della famosa busta.

Gianmarco avrebbe voluto chiedere scusa anche ai genitori di Flavia che però non avevano accettato l’invito. “Ho voglia di costruire una famiglia insieme a te”, aveva detto ancora il ragazzo rivolgendosi alla fidanzata Flavia, seduta dall’altra parte della busta. All’origine della rottura c’era stata la fine della convivenza, nata per la mancanza di un allaccio del gas.

“Sei un pagliaccio!”. C’è posta per te, Flavia è una furia contro Gianmarco: “Mi hai tradito con quella”





C’è posta per te, Flavia e Gianmarco sono tornati insieme

Gianmarco era tornato a vivere con il padre ma aveva iniziato una vita “da single” uscendo con gli amici e sentendo altre ragazze via chat sui social. “Dice che ora è cambiato e non frequenta più nessuno ma da fonti certe so che non è così”, aveva risposto Flavia. “Per te io venivo sempre dopo tutto, non abbiamo mai fatto vacanze insieme perché dicevi che eri troppo impegnato col tuo ristorante, poi però sei andato a Mykonos in pieno luglio”.

Durante la rottura i due si erano rivisti, ma Flavia aveva detto che si era trattato solo di un momento di debolezza e niente più: “È stato un momento di debolezza. Ma è troppo tardi per tornare insieme. Quando è partito per Mykonos su Instagram scriveva ‘No pasa nada’. Devi vedere come ‘no pasa nada’ a me adesso”. Flavia aveva addirittura definito il suo ex “un pagliaccio”. Ora però le cose sono cambiate, perché i due sono tornati insieme.

È stata proprio la coppia ad annunciare il ritorno di fiamma con un video insieme, video riproposto da una pagina social in cui i due sono stati presi in giro: “Io dopo averlo chiamato ‘pagliaccio’ davanti a tutta Italia”, e ancora “No pasa nada, la coerenza prima di tutto”, facendo riferimento proprio alle parole pronunciate da Flavia durante C’è posta per te.