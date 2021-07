“Ciao Ciao Roberta”. UeD, adesso c’è la prova. Spunta una nuova donna al fianco di Riccardo Guarnieri

Non si placa il gossip su Riccardo Guarnieri. Il ritorno sui social dopo una lunga assenza ha acceso nuovamente i riflettori sull’ex protagonista di Uomini e Donne. Da qualche tempo si è ormai conclusa la sua storia con Roberta Di Padua e così in molti si sono chiesti se il bel cavaliere di Statte, provincia di Taranto, abbia davvero voltato pagina. Ovvero se con lui ci sia qualcuna…

Ebbene poco dopo l’addio alla trasmissione di Maria De Filippi Riccardo ha condiviso un selfie con Laura Pantaleo. Da quel momento le voci e le indiscrezioni su una possibile storia tra i due si sono moltiplicate. Ma dai diretti interessati non è arrivata né una conferma né una smentita sulla relazione. E allora i fan si scatenano andando alla ricerca, sul web e tra i social, di qualche possibile indizio che possa chiarire la situazione.

I più attenti hanno notato una delle storie pubblicate da Laura nel proprio profilo Instagram. La serata di venerdì 16 luglio deve essere stata parecchio romantica per lei. Ha infatti pubblicato un video in cui inquadra due calici di vino bianco e il mare che fa da cornice. E si trova proprio a Taranto… Recentemente il calice è diventato uno nelle ultime stories, ma in compenso è comparso un bel cuoricino blu. Che voglia dire qualcosa?





Sul profilo di Riccardo Guarnieri, invece, tutto tace. O meglio l’ex UeD si mostra rigorosamente da solo, e anzi piuttosto dimagrito. E d’altra parte Laura non svela né rivela chi fosse con lei in quella serata. E così le supposizioni e le indiscrezioni si alimentano grazie al silenzio di Laura e dell’ex cavaliere del Trono Over. Intanto in molti si chiedono cosa succederà nella prossima edizione.

Difficile che Riccardo Guarnieri sia presente, sia per quella che sembra a tutti gli effetti una nuova relazione con Laura, sia per un altro motivo. Ovvero la presenza in studio di due sue ex, Ida Platano e Roberta Di Padua. Di sicuro quest’ultima è arrivata ad una decisione piuttosto drastica, cioè l’addio a Instagram. Sarà forse a causa dei rumors sul suo ex?