“Ho fatto una stupidaggine”. Ora Riccardo Guarnieri lo ammette, la verità su Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri rompe il silenzio. Riflettori accesi ancora sull’ex cavaliere che, dopo la rottura con Roberta Di Padua, ha deciso di esporsi rivelando al pubblico come stanno realmente le cose. Focus non solo sulla vita privata e sentimentale dell’ex cavaliere, ma anche sulle dinamiche che riguardano più da vicino un eventuale ritorno sulla poltroncina di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua? La vertà di Riccardo Guarnieri emerge tra le pagine del magazine del programma di Maria De Filippi. Senza filtri, l’ex cavaliere ha affermato di avere qualche difficoltà nel trovare la donna giusta: “Quest’anno ho avuto la conferma che per me è molto difficile trovare una persona che mi stia accanto e non di fronte”.

Scomparso dalla scena, social inclusi, proprio per riprendere un po’ di ‘respiro’ e riflettere. Riccardo Guarnieri è riuscito solo così ad “analizzare l’accaduto per elaborarlo e superarlo. A prendermi del tempo per dimenticare tutto il prima possibile”.





Ma le voci sull’ex cavaliere tornano a farsi pressanti anche su un ipotetico ritorno nello studio televisivo di Canale 5: “Sono estremamente combattuto in merito. C’è una parte di me che tornerebbe, a testa bassa come sono uscito, per ricominciare da zero”.

“Un’altra parte di me è consapevole che forse non mi sentirei più a mio agio perché ho fatto una stupidaggine e me ne rendo conto”. E ha poi aggiunto: “Questo mi dispiace perché il programma è sempre stato per me una bellissima esperienza, e sono sempre stato trattato da chi ci lavora con il massimo rispetto”.