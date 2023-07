Riccardo Guarnieri tornerà a Uomini e Donne? La prima puntata della nuova stagione è in programma il prossimo 18 settembre e tante sono le indiscrezioni che riguardano il cavaliere di Taranto. Nonostante abbia lasciato il dating show di Maria De Filippi diverse volte, è sempre tornato per provare a trovare l’amore. C’era riuscito con Ida Platano e anche con Roberta Di Padua, giusto per citare le sue ex più celebri, ma quelle storie ormai sembrano chiuse a doppia mandata. E anche a maggio scorso è uscito da single, ma ora qualcosa potrebbe essere cambiato.

Nei giorni scorsi, infatti, è esplosa una bomba di gossip grazie a Deianira Marzano. L’esperta social ha condiviso sul suo Instagram alcuni scatti di Riccardo Guarnieri in compagnia di una donna castana che, hanno poi segnalato alcune utenti, si chiamerebbe Gabriella: “Ma è la mia amica Gabriella”. E ancora, un altro follower di Deianira: “Sì, erano anche in una panetteria della mia città (Martina Franca) qualche settimana fa. Non credevo fosse uno scoop…”.

Riccardo Guarnieri si spoglia per il suo pubblico: che fisico!

Quindi il commento che sembra spazzare ogni dubbio su come stanno davvero le cose tra loro due: “Si baciavano e si chiamavano amore” ha scritto ancora un’utente a Deianira Marzano che poi ha anche contestualizzato lo scatto in questione spiegando come si trattasse di un matrimonio che risale allo scorso 30 giugno a cui i due avrebbero preso parte insieme.

Riccardo Guarnieri ha davvero trovato davvero la persona giusta ma lontano dalle telecamere di UeD? Se così fosse di certo non lo rivedremo in studio a settembre, ma comunque ad oggi non c’è alcuna conferma in merito. Nessun commento da parte sua, eppure su Instagram il cavaliere tarantino è molto attivo in questi giorni.

E infatti non è sfuggito un video. Arriva direttamente dalla palestra che frequenta: Riccardo Guarnieri ‘si spoglia’ e mostra al suo pubblico social il suo fisico scolpito. Addominali, tartaruga e muscoli in bella vista, subito dopo il work out. Chi lo segue, lo sa: Riccardo Guarnieri ha una vera passione per il fitness. Ovviamente i commenti al filmato, ricondiviso da una sua pagina fan, sono arrivati a pioggia.