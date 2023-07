Roberta Di Padua, non è un bel periodo. Finito Uomini e Donne, la dama di Cassino è finita sulle pagine del gossip per un presunto flirt con Andrea Foriglio, l’ex corteggiatore di Nicole Santinelli. Poi per un commento di apprezzamento lasciato durante la prima puntata di Temptation Island su uno dei protagonisti, Manuel. “Si è scatenato l’inferno”, ha detto poi lei, travolta dalle polemiche. “Era solo un complimento. Ho detto solo quello che pensavo”. Ma negli ultimissimi giorni i fan hanno notato uno strano silenzio. Un’assenza dai social che ha dato subito da pensare.

A dispetto da quanto li ha abituati in questi anni, Roberta Di Padua è stata poco attiva sui social. E la cosa ha subito allarmato il pubblico che la segue dai primi tempi del Trono Over di Uomini e Donne. Cosa è successo? Perché non si fa più vedere e sentire? Ci ha pensato la stessa dama a spiegare la situazione: lo ha fatto con una Storia condivisa sul suo Instagram con cui si sfoga. In breve, non sta vivendo un momento felice.

Roberta Di Padua triste: “Non riesco a parlare”

“Sono accadute delle cose che non mi hanno fatto stare serena”, ha spiegato negli ultimi giorni Roberta Di Padua, che è anche sembrata anche triste ai suoi tanti fan. L’ultimo buongiorno dato sempre a mezzo Instagram è stato quindi diverso dal solito, anche perché tanti evidentemente le chiedevano spiegazioni in privato.

“Come state, come va, sto per andare a lavoro, ieri è stata una giornata, sono tornata tardissimo, niente sono qua”, ha esordito la stoica dama per poi rispondere a chi le chiede se stia nascondendo qualcosa. “Sto metabolizzando delle cose che poi magari più in là ve le racconterò”, promette. Quindi il motivo che l’ha portata a essere distante dai social.

“Per questo vado e vengo, ci sono delle giornate in cui io non riesco proprio a parlare, di venire qui e fare la finta non mi appartiene lo sapete, e quindi devo staccare“. Roberta Di Padua ha poi ricondiviso un dolce messaggio di una sua fan, che ha notato un velo di tristezza. “Voi i miei occhi li avete sempre capiti. Ultimamente sono sempre lucidi, è vero ma sono certa che torneranno a sorridere. Grazie per questo amore”, la risposta della dama.