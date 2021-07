“Ma cosa ti è successo?”. Riccardo Guarnieri non sembra lui. Torna a farsi vedere dopo 3 mesi e tutti se ne accorgono

La sua storia con Roberta Di Padua è stata tra le più seguite di Uomini e Donne. Spesso sotto i riflettori la loro relazione è stata più volte criticata. Si è parlato anche di una storia solo per interessi, insomma, di inchiostro e polemiche social ne sono state versate parecchie. Però poi quando si parla di lui tutti si interessano. Parliamo di Riccardo Guarnieri, il ‘dandy’ che proprio a fine giugno ha fatto discutere con la fine del rapporto con Roberta Di Padua.

Dopo un periodo di assenza da televisione e social Riccardo è tornato e lo ha fatto a modo suo. Con la fine del dating show di Maria De Filippi il cavaliere è letteralmente scomparso, tanto da spingere la stessa redazione del programma a chiedersi che fine avesse fatto. Esattamente un anno prima c’era stata la rottura con Ida Platano. Ora quella con Roberta. In entrambi i casi il protagonista di UeD ha preferito trascorrere da solo questo delicato momento.

Poi ci ha pensato Deianira Marzano a far parlare nuovamente di Riccardo Guarnieri. L’influencer ha infatti postato una foto del cavaliere di UeD insieme ad una donna. Identità sconosciuta, ma questa è stata la didascalia: “Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”. Adesso è lo stesso cavaliere di Taranto a farsi di nuovo vivo con una foto sul proprio profilo Instagram che sta facendo parecchio discutere.





Riccardo Guarnieri si mostra infatti elegante come sempre, ma in tanti hanno notato un dettaglio di non poco conto. Se c’è qualche follower che commenta: “Uomo di grande classe🔥❤️” e intanto fioccano i mi piace, oltre 20mila in poche ore, qualcun altro pone l’attenzione su un aspetto in particolare. Qualcuno fa notare: “Ma quanto è dimagrito?”. Effettivamente Riccardo sembra molto più magro del solito, non che faccia brutta figura eh!

Al commento Riccardo Guarnieri non ha voluto rispondere. Né tantomeno il cavaliere di Uomini e Donne ha dato spiegazioni sulle voci di una sua nuova possibile fiamma. Anche la sua ex, Roberta Di Padua, aveva avanzato l’ipotesi che ci fosse una donna nella sua vita. Ma lui non ha mai confermato né smentito. E tra i tanti mi piace ricevuti dalla sua ultima foto manca naturalmente quello di Roberta. Lei, dopo la fine della relazione, si sta rilassando a Sperlonga col figlio Alex avuto da una precedente relazione.