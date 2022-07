Riccardo Guarnieri beccato ‘in compagnia’ dopo UeD: la foto

Che combina Riccardo Guarnieri dopo UeD? La sua ex, Ida Platano, è molto più attiva su Instagram del cavaliere tarantino che però continua a essere attenzionato dai fan più accaniti del programma. Programma dove lui è tornato proprio nei mesi scorsi e a sorpresa.

Dopo una lunga assenza, Riccardo Guarnieri si è ripresentato nello studio di Maria De Filippi per provare a mettere insieme i pezzi della sua storia d’amore con Ida Platano ma, dopo averci riprovato per l’ennesima volta, i due hanno deciso di dirsi addio. Questa volta, pere, definitivamente.





Riccardo Guarnieri dopo UeD: “Beccato con una dama”

Quindi, alla fine della stagione 2021/2022, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno preso due strade diverse. Dopo UeD non hanno più avuto modo di vedersi o sentirsi, ha fatto sapere lui al magazine del programma ma, come detto, entrambi continuano a essere molto seguiti dai fan.

A settembre UeD tornerà con una nuova edizione e, anche se non ci sono certezze, probabilmente dama bresciana e cavaliere tarantino saranno di nuovo in studio. Ma in queste ultime ore Riccardo Guarnieri è tornato al centro del gossip per una segnalazione social arrivata a Deianira Marzano.



Il cavaliere del trono over è stato avvistato a Policoro, in Basilicata, assieme ad una donna misteriosa mentre faceva shopping in un negozio. Non è dato da sapere l’identità di lei. Sarà la sua nuova fiamma? Di sicuro la foto in questione ha scatenato i fan: è la prima volta che Riccardo Guarnieri viene beccato in compagnia di una donna durante l’estate. Ma per l’esperta di gossip “Come al solito, poi a settembre si ripresenta in tv dichiarandosi solo”.

“Cosa ho dovuto subire”. Ida Platano ancora contro Riccardo Guarnieri: il suo gesto è molto chiaro