“Regia, scusatemi”. Mara Venier interrompe la diretta e piange: “Due mesi in coma”. Gelo a Domenica In

Mara Venier entra nelle case degli italiani con un carico di allegria, ospiti, interviste, musica e storie di vita. Ogni settimana la “signora della domenica” accoglie i protagonisti dell’attualità, i grandi nomi e i nuovi talenti dello spettacolo e domenica 21 gennaio buona parte di Domenica In è stata dedicata al prossimo Festival di Sanremo che torna dal 6 al 10 febbraio.

La regina della domenica si è presentata in televisione con tatuaggio sul polso, il primo tatuaggio fatto a 73 anni. sulla sua pagina Instagram la conduttrice ha postato un video in cui mostra la sua “follia” fatta insieme al nipote Giulio commentando così: “Solo lui poteva farmelo fare”. “Domani condurrò Domenica In con il braccio fasciato”, aveva annunciato Mara Venier.

“La mia prima volta, a 73 anni”. Sorpresa Mara Venier, convinta dal nipote: “Sono una nonna pazza!”





Domenica In, Mara Venier piange e interrompe la diretta

Come detto, Domenica In è partito con uno spazio dedicato alla “Storia del Festival di Sanremo”. Protagonisti di questo spazio alcuni cantanti che che hanno fatto la storia della musica italiana e sono tornati a esibirsi con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell’Ariston: Albano, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte, Scialpi e Marino Bartoletti in qualità di opinionista e profondo conoscitore della storia del Festival.

Molto emozionante l’esibizione di Tony Dallara, che ha 87 anni ha interpretato uno dei suoi brani più iconici, “Come prima più di prima ti amerò”, dedicata alla moglie Patrizia. Durante l’esibizione Mara Venier non è riuscita a resistere ed è scoppiata in lacrime all’improvviso. “Sette mesi fa ho cantato perché ho avuto qualche problemino…”, ha detto poco prima Tony, con la Venier che ha detto che il cantante è stato in coma per due mesi: “Qualche problemino?! Sei stato due mesi in coma”.

Dopo la notizia data a Domenica In, Mara Venier è scoppiata in lacrime ed è stata costretta a interrompere la diretta chiedendo alla regia di mandare un filmato. “Mi sono commossa mandate un filmato”, ha detto in lacrime la conduttrice scatenando l’applauso di Tony Dallara e di tutto il suo pubblico.