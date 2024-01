Mara Venier, decisione presa. La nota conduttrice italiana e volto storica della trasmissione di successo Domenica In dimostra ai fan di avere sempre una grande energia da vendere e tanta voglia di vivere. Mara, con il suo carattere carismatico, ha ben pensato di compiere un gesto dimostrando che in casi simili l’età assume davvero un’importanza relativa.

Il gesto di Mara Venier stupisce tutti. Non è detto che il pubblico italiano avrà modo dopo l’attuale edizione di Domenica In di godere della presenza della conduttrice. Per Mara potrebbe trattarsi dell’ultima volta alla conduzione del programma, e questo potrebbe accadere per permettere alla conduttrice di dedicarsi agli impegni di famiglia e ai suoi più cari affetti.

Il gesto di Mara Venier stupisce tutti. La conduttrice lo mostra con al suo fianco il nipote Giulio

Ciò non toglie che resta ancora tutto da vedere. E non solo. Nelle ultime ore dai profili social della Venier i fan hanno avuto modo di apprendere che la conduttrice ha preso una decisione, e questo proprio alla bellezza di 73 anni portati benissimo. La conduttrice ha infatti deciso di tatuarsi.

Avete capito bene, Mara Venier ha il suo primo tatuaggio sulla pelle. E lo comunica non solo mostrandolo a tutti. Un gesto che, però, racchiude un significato e non è lasciato fine a se stesso. “Sono una nonna pazza” dice Mara mostrando la stellina sul polso. “Domani conduco Domenica In con la plastica sul braccio”.

“Mi ha convinto mio nipote, Giulio vieni qua”, ed è così che nel video appare anche il nipote, 22 anni, che dice: “Ora vado a farmelo anche io”. Un gesto che racchiude dunque un significato di puro amore che la conduttrice ha deciso di condividere con la figlia Elisabetta, e appunto con il nipote Giuliìo.