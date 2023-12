Mara Venier, cosa accadrà a Domenica In dopo di lei. E sa davvero zia Mara decidesse di dire addio al timone della trasmissione domenicale e passare il testimone? Il quesito si aggiugne ai tanti in previsione dell’arrivo del nuovo anno 2024. Di anno in anno, ovvero a partire dal 1993, Mara Venier è diventata un volto iconico del programma e la sua assenza potrebbe provocare anche alcune conseguenze a Domenica In.

E se Mara Venier dicesse addio a Domenica In? Tanti, tantissimi anni alla conduzione del programma domenicale di successo hanno fatto di zia Mara uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Ed è proprio alla luce del tempo trascorso, dal 1993 ad oggi con una breve pausa inclusa, che il rischio per la conduttrice di abbandonare il programma diventa sempre più realistico.

E se Mara Venier dicesse addio a Domenica In? Avanti i nomi dei possibili ‘eredi’ televisivi alla trasmissione

Correva il 2018 quando zia Mara ha ripreso le redini della trasmissione a pieno ritmo e infatti per Domenica In, da quel momento, il successo è stato assicurato. Ma la conduttrice è davvero pronta per passare il testimone della trasmissione per dedicarsi a tempo pieno ai suoi affetti più importanti? Tante volte il rischio è stato sfiorato senza mai concretizzarsi.

“Questa volta non torno indietro, e non ci saranno ripensamenti. Sono fermamente convinta che sia giusto così. Voglio dedicarmi alle persone che amo”, sono state le parole di zia Mara riferite in conferenza stampa. Insomma, tutto lascerebbe pensare che la conduttrice abbia preso la sua decisione definitiva. E come spesso accade in questi casi, le previsioni sul nome della nuova conduzione cominciano a correre veloci sul web.

Il primo della lista tra gli ‘eredi’ di Mara alla conduzione di Domenica In sarebbe Alberto Matano. Eppure negli ultimi giorni, esisterebbe anche una seconda scelta, quella che mira dritto a eleggere Barbara d’Urso a capo della fiaccola del programma. Ovviamente non è giunta ancora alcuna conferma quindi con l’arrivo del nuovo anno i fan della trasmissione avranno modo di andare incontro a maggiore chiarezza.