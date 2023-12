Importante notizia su Mara Venier e Domenica In. Una vera e propria rivoluzione è stata annunciata per vie ufficiali nelle ultime ore, infatti non stiamo più parlando di indiscrezioni giunte dagli ambienti della Rai, ma di una dichiarazione fatta da Angelo Mellone. Lui è il direttore dell’intrattenimento daytime e ha voluto dire la sua in un’intervista con Repubblica.

Quindi, c’è da registrare un cambio di passo su Mara Venier e Domenica In, anche se non sono stati sciolti tutti i dubbi. La rivoluzione della Rai è però appena cominciata e quindi dobbiamo aspettarci dei cambiamenti storici. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato rivelato in anteprima da Mellone e cosa dobbiamo quindi aspettarci nei prossimi mesi.

Mara Venier e Domenica In, annunciata una rivoluzione

C’è ancora tanta incertezza su Mara Venier, infatti anche quest’anno ha fatto sapere che sarebbe stata la sua ultima edizione di Domenica In, ma in passato ha poi spesso cambiato idea. C’è però una rivoluzione in corso e che sarà concretizzata del tutto nei prossimi mesi, quando terminerà questa stagione televisiva e si dovrà iniziare a programmare la prossima.

Questo quanto annunciato a Repubblica dal direttore dell’intrattenimento daytime della Rai: “La prossima Domenica In è tutta da inventare. Bisogna vedere che succederà con Mara Venier che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima e la domenica va ripensata con un’offerta cronaca-intrattenimento, magari a segmenti“.

Adesso attendiamo eventuali dichiarazioni di Zia Mara, che dovrà chiarire definitivamente la sua posizione. Lascerà davvero l’anno prossimo oppure chiederà di rimanere ancora? Lo scopriremo tra qualche mese.