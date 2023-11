Ha fatto molto discutere la scorsa puntata di Reazione a catena, infatti c’è stata una gaffe pazzesca da parte delle tre concorrenti che stavano giocando a L’intesa vincente, il penultimo gioco prima de L’ultima catena. Dovevano indovinare la parola scelta dagli autori del programma, presentato da Marco Liorni, e a sorpresa hanno usato delle parole che hanno lasciato tutti senza parole, compreso il conduttore, che ha chiesto spiegazioni.

Ovviamente è arrivata la replica delle donne, ma nonostante questo c’è stato grosso imbarazzo a Reazione a catena e non sappiamo come l’avrà presa il protagonista involontario della vicenda. La gaffe delle tre concorrenti è stata molto evidente e poi hanno anche chiesto scusa per l’accaduto. Ma hanno comunque azzeccato la parola e questo le ha rese felici, data la complicità nella composizione della domanda con la successiva risposta positiva.

Reazione a catena, incredibile gaffe delle concorrenti: Liorni sorpreso

Il padrone di casa mai si sarebbe aspettato di sentire una cosa del genere, anche se in questa occasione non c’è stata la censura da parte di Reazione a catena, come avvenuto in altre circostanze. La gaffe delle tre concorrenti è diventata virale sul social network X e non sono mancate anche delle polemiche, proprio sul fatto che gli autori abbiano consentito l’ascolto della domanda, senza il classico bip proposto ai telespettatori.

La parola da indovinare era ‘ultimo‘, ma loro non l’hanno interpretata ad esempio come una persona che ottiene la posizione peggiore in una classifica. Hanno infatti detto: “Chi è cantante antipatico?”. E la giovane Valeria, incaricata di dare la risposta corretta, ha appunto fatto il nome del noto artista. Liorni ha esclamato: “Ma come antipatico?”, prendendo in qualche modo le distanze. E il riferimento delle concorrenti era certamente a quanto successo a Sanremo 2019, quando Ultimo litigò con la sala stampa.

– chi è

– cantante

– antipatico



• ULTIMO#reazioneacatena pic.twitter.com/MNZ0BilfcP — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 1, 2023

Un utente di X, senza comunque voler esagerare nella sua vena polemica, ha però affermato: “Non seguo Ultimo e non mi interessa, ma perché ‘scippare la vecchietta’ era stato censurato, ma dire di un personaggio pubblico che è antipatico si può?”. Vedremo se gli autori risponderanno a questo quesito.