In autunno tornerà in tv anche Ballando con le Stelle. A quanto si sa non ci sarà alcun cambiamento nella formula dello show di Milly Carlucci: protagonisti saranno un gruppo di vip provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi.

Anche la giuria resta invariata, dunque il pubblico di Raiuno ritroverà Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. E, parola della conduttrice, nel cast della prossima edizione non mancherà neanche Mariotto. Ma mentre si rumoreggia sui concorrenti, ecco arrivare un annuncio clamoroso. Annuncio di addio a sorpresa di un volto di punta della trasmissione: quello di Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle



Raimondo Todaro ha ufficialmente deciso di lasciare il programma di Milly Carlucci. Dopo 16 anni! Lo ha fatto sapere attraverso un lungo post in cui ha voluto ringraziare la famiglia allargata di Ballando con le Stelle, che l’ha accolto quando era appena maggiorenne e che gli ha valso diverse vittorie: con Fiona May, Veronica Oliver, Elisa di Francesca e Giusy Versace.





“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci – le parole di Raimondo Todaro – All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli”.

“Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”, ha concluso il ballerino. Quai saranno i nuovi stimoli? Qualcuno ha già un’idea. E infatti essere un papabile nuovo maestro della scuola di Amici.