Raimondo Todaro, la frecciatina velata in diretta tv. I riflettori restano accesi sul prof di ballo della scuola più gettonata d’Italia. Il pubblico italiano ha avuto modo di assistere di recente a un doppio colpo di scena durante l’ultima puntata di Amici. Prima un ballo a due con Alessandra Celentano, poi la lite poco dopo. Ma la frecciatina del ballerino punta dritto a colpire un altro colosso del piccolo schermo.

L’ultima puntata di Amici rientra nella storia del programma. Protagonisti della diretta i due prof di ballo, che dopo essersi cimentati un sensualissimo ballo di coppia, non hanno perso tempo per arrivare alla lite poco dopo l’esibizione. Parole dure e punti di vista divergenti dopo la performance degli allievi, Raimondo Todaro ha detto la sua senza filtri.

Se a difendere i due allievi, carola e Mattia, ci ha pensato Alessandra Celentano, Raimondo Todaro non ha fatto il giro largo per esporre il suo punto di vista, arrivando ad avere un’accesa lite con la collega di danza. Ma scappa fuori un altro interessante retroscena sulla puntata. Tutto è accaduto prima dell’esibizione degli allievi.





Alla richiesta mossa all’allievo di ballo dalla Alessandra Celentano, ovvero quella di rimuovere collane e rosari, Mattia pare abbia risposto di ‘si’ ma a denti stretti, spiegando che quei gioielli rappresentano un legame molto forte con la nonna e che per questo avrebbe deciso di non separarsene mai. Raimondo Todaro, però, ha voluto dire la sua, velando una frecciatina.

“Maria posso dire solo una cosa? Mi tocca particolarmente. Io come tu sai bene ho iniziato a fare televisione tanti anni fa. Ho una collana di famiglia, credo di averla dalla comunione. La prima puntata di quel famoso programma mi è stato detto ‘Se vuoi ballare la devi togliere’. Io ho risposto ‘Se la devo togliere io posso andare a casa. Ci sono alcune cose che non vanno toccate. Tu non sai quel rosario, quella collana che valore hanno, che ti frega?”. Una frecciatina a Ballando con le stelle? Nessun riferimento diretto da parte del coreografo, ma i dubbi restano.