Con le nomine di ieri il nuovo Cda della Rai guidato dall’amministratore delegato Roberto Sergio, arrivato dopo le dimissioni di Carlo Fuortes, la nuova tv di Stato sta prendendo forma. Tra le polemiche, c’è da aggiungere, con l’ultimo addio pesante di Lucia Annunziata che, dopo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (per citare due big) ha deciso di lasciare dopo oltre 20 anni la Rai. Lo ha fatto, come suo costume, senza nascondersi ma parlando chiaramente elencando per filo e per segno i motivi che l’hanno portata alla decisione di annunciare le sue ‘dimissioni irrevocabili’.

>Lucia Annunziata: età, altezza, peso, marito, figlia

Nella nota inviata al cda Annunziata scrive come: “non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi”, aggiunge: “In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione”.





Rai, silurato il direttore del prime time Stefano Coletta

Parole che avevano sollevato diverse reazioni tra cui quella della presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia che spiega: “Le dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai rappresentano una grave perdita per il servizio pubblico. La pluralità delle voci ha da sempre rappresentato uno dei punti di forza della Rai, e perdere una giornalista così autorevole è sicuramente un depauperamento per l’informazione e per i cittadini”.

Le dimissioni di Annunziata hanno oscurato per qualche il ridimensionamento di un altro pezzo da novanta della Rai: Stefano Coletta, al nome del quale sono legati i successi dell’ultimi bienno Rai. Coletta, a quanto si apprende: “resterà nell’azienda ma in un nuovo ruolo assai meno influente per quel che riguarda i palinsesti della rete ammiraglia”. Una nuova collocazione che pare stia generando diversi mal di pancia in seno all’azienda.

Intanto l’azienda ha formalizzato tutte le nomine: Marcello Ciannamea è il nuovo responsabile dell’Intrattenimento Prime Time, mentre Angelo Mellone dell’Intrattenimento Daytime. Jacopo Volpi prende il posto della dimissionaria Alessandra De Stefano al timone di RaiSport; Paolo Corsini dirige la sezione Approdondimento, mentre ad Adriano De Maio spettano Cinema e Serie Tv. La Radio è affidata a Simona Sala; la direttrice uscente del Tg1 Monica Maggioni passa al’Offerta Informativa.