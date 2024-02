Anche questa settimana il Grande Fratello è tornato in onda di mercoledì sera e come sempre la puntata è stata piena di colpi scena. Ma si è aperta con un lungo discorso di Alfonso Signorini alla casa, dove i concorrenti non ne sono usciti per niente bene. È partito tutto dal blocco dedicato a Massimiliano Varrese, tra l’altro risultato il meno votato, arrabbiato per essere stato nominato da molti dei suoi amici. Questo ha portato anche delle discussioni all’interno del gruppo storico.

L’attore si è lamentato, ma non solo per questo: ha tirato in ballo anche il fatto che in casa regnano spesso disordine e poca pulizia. Ha raccontato che gli altri lasciano vestiti ovunque dopo magari la serata di festa, che trova mozziconi di sigarette per terra e stoviglie non lavate. Senza contare che una notte i giovani si sono messi a giocare a cuscinate urlando e ridendo mentre lui stava cercando di dormire. Per Massimiliano una grande mancanza di rispetto.

GF, Signorini contro i concorrenti: “Una cosa mai vista”

Queste lamentele hanno dato il ‘la’ a Signorini, che non solo si è trovato d’accordo con Varrese ma ha fatto una bella ramanzina a tutti. “Voglio dire a tutti i ragazzi, dato che le accuse di Massimiliano sono rivolte a loro, che lasciare la Casa nelle condizioni in cui la lasciate è veramente orribile”, ha detto.

“È un segno di maleducazione veramente mai vista. Perché comunque a casa mia lasciare la cicca della sigaretta nel bicchiere o il piatto sporco nel lavello… Queste robe qua, prima di andare a letto, si devono pulire. Sono le basi della buona educazione. E poi se una persona dorme voi non avete nessun diritto di saltare e ridere sguaiatamente all 5 e mezza del mattino. Perché questo povero cristo ha tutto il diritto di dormire in santa pace”.

E questa volta le nomination hanno creato una vera e profonda spaccatura nel gruppo. È conflitto tra Massimiliano e i "giovani"? #GrandeFratello pic.twitter.com/ROFxoGA1G3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2024

Anche Cesara Buonamici ha appoggiato il discorso di Alfonso Signorini: “Sono perfettamente d’accordo con te, bravo”. E mentre Grecia Colmenares provava a giustificarsi, il conduttore l’ha seccata bruscamente: “Non mi interessa chi l’ha fatto e chi non l’ha fatto, voglio solo dire quali sono le regole basiche del buon comportamento civile tra esseri umani. Cambieranno le cose?