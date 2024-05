All’Isola dei Famosi è arrivata una comunicazione ad alcuni naufraghi, letta da Edoardo Stoppa. C’è subito stata grande preoccupazione da parte dei concorrenti nel momento in cui è giunto questo messaggio dalla produzione, ma subito dopo ci si è resi conto che non si trattava di qualcosa di molto spiacevole. Però c’è subito stato un problema, che loro hanno dovuto risolvere.

Mentre all’Isola dei Famosi si stava per leggere questo comunicato ai naufraghi di Playa Joya, subito loro sono andati in ansia. Edoardo Stoppa ha cominciato la lettura della missiva e la tensione si è sciolta in un batter d’occhio. Ma nonostante fosse una cosa positiva, l’intoppo è arrivato puntuale e proprio l’inviato di Striscia la Notizia ha dovuto prendere una decisione importantissima.

Isola dei Famosi, comunicato ai naufraghi: Edoardo Stoppa prende una decisione

All’Isola dei Famosi il comunicato ai naufraghi è stato anticipato dal suono della campanella. Edoardo Stoppa si è subito reso conto che fosse una sorta di premio, quindi ha iniziato a sorridere e ha rassicurato i compagni di avventura. C’è stato un regalo, seppur temporaneo, da parte della produzione per permettere ai concorrenti di dormire più serenamente durante la notte.

Questo quanto annunciato: “Lo spirito dell’Isola porta un nuovo comfort a Playa Joya. Stanotte, ma solo stanotte, allieterà il vostro sonno con questi cuscini. Ma uno di voi rimarrà senza. Il leader deciderà chi. Nessuno può rifiutarlo e non può essere condiviso né prestato”. E Stoppa ha fatto una scelta meravigliosa, accolta dall’applauso dei naufraghi che sono con lui e dal pubblico.

Lo Spirito dell'#Isola porta un nuovo comfort ai Barracudas! pic.twitter.com/IgKasQinGx — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2024

Edoardo Stoppa, che è appunto il leader, ha rinunciato al suo cuscino donandoli quindi a tutti gli altri compagni. Un gesto di una generosità incredibile, che è stato apprezzato da tutti.