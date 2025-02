Alfonso Signorini si starà preparando per affrontare una nuova puntata del Grande Fratello e quindi sfidare anche il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti, che giovedì 13 febbraio regalerà al pubblico la terza serata. Ma anche il pubblico del reality di Canale 5 si starà scaldando in vista di una nuova diretta in cui, stando a tante indiscrezioni che circolano in rete non dovrebbe prevedere eliminazione ma l’elezione della prima finalista donna di questa edizione.

Certo è che anche in casa il clima è tutt’altro che disteso. Continuano infatti le discussioni feroci tra i concorrenti e i ‘gruppetti’. Sono tutti presi tra strategie, alleanze ma anche rivelazioni inaspettate. L’ultima arriva da una chiacchierata notturna in giardino, dove Tommaso ha all’improvviso sganciato una vera bomba su produzione e Lorenzo Spolverato.

GF, Tommaso choc su Lorenzo: “Me l’ha detto lui”

Mentre discuteva con Maria Teresa Ruta, Jessica Morlacchi e altre ragazze del gruppo, Tommaso ha sparato un: “Lollo lo hanno preso apposta per fare queste cose qui, me lo ha detto lui”. Una frase con cui lascia quindi intendere che il modello sarebbe entrato nel reality con un preciso ruolo da ricoprire.

Apriti cielo perché è da tempo che Lorenzo è nel mirino di tanti telespettatori convinti che sia protetto visti i tanti scivoloni. E secondo Tommaso, gli autori del GF avrebbero puntato proprio su questa sua capacità di innescare dinamiche forti per movimentare la convivenza.

Tommaso: Lollo lo hanno preso apposta (provocare le persone) per fare queste cose qui, me lo ha detto lui" e tac parte la censura del @GrandeFratello



Quando Tommaso dice verità, il #grandefratello censura!🤡 Chi è vero e chi sta recitando?!#tommavi #javi7 #heleners #helevier pic.twitter.com/dmwU8K26Qt — Ele (@EleFerrari2) February 13, 2025

Maria Teresa Ruta e Jessica Morlacchi hanno annuito, confermando di condividere il pensiero di Tommaso; “Ci sta, probabilmente gli viene bene”, ha aggiunto una di loro, sottolineando come il comportamento di Lorenzo sembri effettivamente in linea con l’ipotesi avanzata dal concorrente toscano. Ma poi la regia ha cambiato inquadratura.