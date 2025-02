Se dentro il Grande Fratello regna il caos e le tensioni tra i concorrenti sono sempre più alte, anche fuori la situazione non è da meno. Parliamo di Yulia, che è forse la ex gieffina più chiacchierata di tutti. Un passo indietro. Nei giorni scorsi, Alessandro Rosica ha pubblicato sui suoi profili social una sua foto in cui si vede la fidanzata con Luca Giglioli molto vicina a un ex tentatore di Temptation Island.

L’esperto di gossip, oltre a pubblicare il video dell’ex gieffina in dolce compagnia, ha postato anche una foto dell’uomo con cui avrebbe trascorso l’ultima notte dell’anno. Visto che queste immagini circolavano ovunque, Alfonso Signorini ha deciso di mostrarle a Giglio nel corso della diretta di lunedì.

Leggi anche: “Eccoli, sono una coppia”. Grande Fratello, gli occhi sono tutti per loro e la verità viene fuori





GF, altra bomba su Yulia: “Giglio deve sapere”

Yulia, presente in studio, ha smentito nuovamente il tutto: “È un piccolo frangente di video che è stato preso in una serata trascorsa con amici e amiche. Ci siamo divertiti, ci siamo abbracciati e fatto gli auguri di buon anno. Hanno preso questo piccolo video per mettere zizzania nel nostro rapporto, per metterci alla prova, ma non ci sono riusciti perché siamo più forti”.

La reazione di Giglio? Sin da subito ha riposto la massima fiducia nei confronti della fidanzata e sono scattate importanti dichiarazioni d’amore tra i due. Finito qui? Neanche per idea perché nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena che riguarderebbero Simone Costa, ex compagno di Yulia. A pubblicarle è ancora Biagio D’Anelli, che dopo aver sganciato l’indiscrezione su alcune presunte cene e serate di coppia ora parla di una notte insieme.

“[…] Voglio fare un appello a Giglio: attenzione! C’è una bugia bianca che è stata raccontata da Yulia, anzi una grande bugia – dice l’esperto di gossip – Ha dichiarato di aver visto il suo ex Simone soltanto in presenza di avvocati. Signori miei, niente di più falso. Cene, cenette dalla mattina alla sera in compagnia di amici, ma Simone era bello che presente seduto vicino a lei, e non solo […] Ebbene, in una serata alticcia in cui la macchina non si poteva prendere, hanno dormito insieme. A Giglio farà piacere che la sua bella Yulia abbia dormito con il suo ex?”. Verrà informato anche di questo Giglio giovedì sera?