Raffaella Fico è tra i vipponi del GF Vip 6 e ha subito fatto parlare di sé per aver “omesso” di essere fidanzata. La showgirl è entrata nella Casa spacciandosi per single, come rivelato da Alfonso Signorini a Casa Chi, ma da un mese e mezzo è felicemente fidanzata con un uomo che è però sconosciuto al mondo dello spettacolo: si chiama Piero Neri.

“Un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese”, le parole del conduttore. “Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente”. Dunque si è saputo che Piero Neri ha 45 anni, è di Livorno ed è un imprenditore nonché l’erede di un’impresa mercantile.

Raffaella Fico, cambio look al GF Vip 6

Il fidanzato di Raffaella Fico, che nella Casa è tornata a parlare del suo ex Mario Balotelli, non si è ancora visto al GF Vip 6 ma si è “fatto sentire”. Nei giorni scorsi ha infatti mandato un messaggio aereo. Il primo messaggio aereo di questa sesta edizione del reality show di Canale 5.





“Per sempre e 1 giorno. Ti amo. Piero” è il testo del romantico messaggio che è volato sulla Casa più spiata d’Italia e indirizzato alla bella Raffaella Fico. Che nel corso della quinta diretta ha avuto uno scontro con Miriana Trevisan, ma ha attirato attenzione per un drastico cambio look. Non nell’abbigliamento, perché è rimasta fedele agli abiti sexy e provocanti che sfoggia fin dalla prima puntata del GF Vip 6.

Lunedì 27 settembre 2021 Raffaella Fico ha infatti sfoggiato un minidress di pizzo in beige, aderente e sinuoso con maxi scollatura ma ha cambiato drasticamente l’hairlook: addio chioma riccia che l’ha sempre contraddistinta, benvenuta piega liscia effetto bagnato. Per la quinta puntata la showgirl ha portato i capelli sciolti ma tirati all’indietro, così da mettere in risalto il viso e il trucco marcato su occhi e bocca. Quasi sembra un’altra persona, vero?