“Io e Mario Balotelli…”. Raffaella Fico, la confessione che tutti volevano sentire prima di entrare al GF Vip

Raffaella Fico sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: è infatti una delle concorrenti della sesta edizione condotta da Alfonso Signorini. Insieme a lei ci sono Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Ha già partecipato a una edizione del Grande Fratello: era il 2008 quando varcò per la prima volta la porta rossa di Cinecittà. Pur venendo eliminata è riuscita a farsi notare dal grande pubblico. Un vero e proprio lancio nel mondo dello spettacolo che, negli anni a venire, l’ha portata a lavorare a diversi programmi in veste di valletta o di conduttrice, prendendo anche parte ad alcune sitcom.

Nel 2011 è approdata come concorrente all’Isola dei Famosi, proseguendo poi la carriera prendendo parte a diversi programmi nello stesso ruolo. Raffaella ha avuto molte relazioni importanti nel corso degli anni. È stata infatti con Gianluca Tozzi (figlio di Umberto Tozzi), con Cristiano Ronaldo e con altri personaggi più o meno noti. La storia più seria è stata quella con il calciatore Mario Balotelli, dalla quale ha avuto una figlia, Pia.





La piccola Pia, 9 anni, resterà con lo zio (il fratello di Raffaella Fico) dal momento che Mario Balotelli gioca in Turchia nell’Adana Demirspor Kulübü e non può occuparsi a tempo pieno della figlia. Nonostante la lontananza Raffaela Fico ha assicurato che la figlia Pia è molto contenta di questa nuova avventura della madre e non vede l’ora di seguirla 24 ore su 24. In una intervista a Fanpage, Raffaella Fico ha parlato del rapporto che ha oggi con l’ex Mario Balotelli. Dopo la fine della relazione i due più volte si sono fatti la guerra e non è stato semplice recuperare un legame che fosse rispettoso e complice.

“Mario è il padre di mia figlia, con lui ho un grande rapporto. È un papà bravissimo e non ho nessun tipo di problema. Se qualche storia uscirà fuori, non ho problemi. Male non fare, paura non avere”. Raffaella Fico ha ammesso di entrare nella Casa da fidanzata: non ha rivelato il nome della persona che le sta facendo battere il cuore. Per lei si tratta di una persona davvero speciale. Lo scorso anno ha avuto una breve relazione con Giulio Fratini ma dopo qualche mese di passione, vissuto tra la Costiera Amalfitana e la Grecia, la love story si è interrotta. Oggi Fratini è felicemente fidanzato con la conduttrice e cantante Roberta Morise.