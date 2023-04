“Ma non ti vergogni?”. Raffaella Fico, figuraccia tremenda. La figlia Pia la massacra in pubblico

Raffaella Fico ripresa dalla figlia: “Mamma, ma non ti vergogni?“. Provate a pensare che effetto vi farebbe tornare su banchi di scuola. Qualcuno magari sarebbe felice, per molti altri, invece, sarebbe un vero e proprio incubo. La maestra che non te ne faceva passare una, l’interrogazione il giorno dopo che non avevi studiato, insomma, ci siamo capiti. Beh, il programma “Back To School” condotto da Federica Panicucci fa tornare diversi vipponi sui banchi di scuola.

Gli esiti sono spesso, ca va sans dire, esilaranti. Ne sa qualcosa l’ex compagna di Mario Balotelli: la showgirl è stata fidanzata con il calciatore dal giugno 2011 ad aprile dell’anno successivo. I due hanno avuto una figlia, Pia, che inizialmente Balotelli non aveva riconosciuto. Poi, al termine di una vicenda giudiziaria, il papà si è preso le sue responsabilità. Oggi la bambina ha 11 anni e frequenta le elementari. A quanto pare con maggior profitto di quanto la mamma non faccia a Back to School.

“Mamma ma non ti vergogni?”, Raffaella Fico rimproverata dalla figlia

Quante e quali sono le province della Toscana? Non fate gli spiritosi e, sinceramente e senza cercare la risposta su internet, sareste in grado di rispondere a una domanda del genere? Ebbene Raffaella Fico ha raccontato la sua esperienza a Back to School nel corso di un’intervista a Super Guida Tv e sentite cosa ha raccontato: “All’inizio è stato un po’ traumatico tornare alle scuole elementari”.

“Poiché mia figlia frequenta proprio le elementari – ha proseguito Raffaella Fico – con lei avevo già ripetuto la maggior parte delle domande che mi sono state fatte, solo che in quel momento ti viene un blocco e ti viene il panico”. Un comportamento che la figlia Pia non accetta: “Mi ha detto: ‘mamma ma non ti vergogni? Queste cose le hai ripetute con me’”.

Eh già, Raffaella ha deluso la figlia, proprio così. In realtà la showgirl ha affermato di non aver voluto dare la risposta per gioco. Sarà. Intanto sulla relazione con Mario Balotelli spiega: “Noi c’abbiamo riprovato negli anni, ma per quanto mi riguarda non ci potrà mai essere un futuro insieme: abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere solo genitori di Pia – ha confessato a Verissimo – C’abbiamo riprovato entrambi, ma anche lui è maturato nel tempo e ora sappiamo che non possiamo stare insieme. È successo anche qualche annetto fa. Io però non potrei assolutamente vederlo come un compagno oggi: ci sono troppe incompatibilità e poi si sa, quando una donna viene delusa, non può più esserci amore”.

