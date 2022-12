Pia Balotelli oggi, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico ha compiuto dieci anni e sui social non sono mancati gli auguri di mamma e papà. Per Pia i genitori hanno organizzato un party a tema Stranger Things, la serie televisiva statunitense del 2016 ideata dai Duffer Brothers e distribuita da Netflix.

Una bellissima torta decorata con i personaggi della famosa serie televisiva, dolci e un allestimento bellissimo per il compleanno di Pia Balotelli. “Amore della mia vita auguri!”, ha scritto il calciatore del Sion condividendo nelle sue Instagram Stories una foto che lo immortala accanto alla figlia avuta dalla showgirl Raffaella Fico.

Pia Balotelli oggi, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico

Anche Raffaella Fico è lì a festeggiare il compleanno della figlia Pia. Lei e Mario Balotelli, dopo i problemi degli anni scorsi legati al riconoscimento della piccola in tribunale, sono riusciti a costruire un ottimo rapporto. Nel post di Raffaella Fico alcuni scatti di Pia Balotelli oggi, che il 5 novembre ha festeggiato dieci anni.

“Auguri cuore mio che tu possa brillare sempre più. A te, che hai reso la mia vita bella da morire… Che la vita ti sorrida sempre così come sorridi tu a lei ogni giorno, ringrazio Dio per avermi dato una figlia incredibile. Sono così orgogliosa di te. Ti amo vita mia. Buon compleanno +10”, ha scritto la showgirl pubblicando le foto di Raffaella Fico oggi. Tantissimi gli auguri da parte dei vip e degli ex coinquilini del GF Vip 6. Tra questi Ainett Stephen, Angela Melillo e tanti altri.

Oggi che Pia Balotelli è grande, Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno un ottimo rapporto: “Ho perdonato Mario per amore di mia figlia – aveva confessato Raffaella in tv a Storie Italiane – con Balotelli siamo amici e ci teniamo in contatto. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani. Poi però si cresce e bisogna andare avanti”.