“Spero di non incontrarti mai”. Raffaella Carrà, cosa spunta in rete dopo la morte. La frase di Lorella Cuccarini, poi la bufera

Raffaella Carrà si è spenta alle ore 16.20 di lunedì 5 luglio. Una forza inarrestabile la sua, che le ha permesso di guadagnarsi il titolo di “regina della televisione italiana” fin dai primi anni ’70 sull’onda del grande successo di “Canzonissima”. Ma era anche un’icona della musica leggera, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna e in America Latina, con oltre 60 milioni di dischi venduti.

Ad annunciarlo è stato Sergio Japino, unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”, le parole dell’ex compagno Iapino. Raffaella Carrà è stata una grande innovatrice della storia del piccolo schermo e al tempo stesso una diva pop capace di influenzare i costumi sociali. Il monto dello spettacolo ha voluto ricordare la sua figura e sono stati tantissimi i colleghi, cantanti, attori, conduttori e politici che hanno pubblicato una foto, un post e parole per la mitica Raffa Nazionale.

Su Twitter la frase di Lorella Cuccarini contro Raffaella Carrà

Tra i tantissimi messaggi quello di Lorella Cuccarini, ballerina ed ex coach di danza dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. ”Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella“, ha scritto Lorella Cuccarini pubblicando una foto di Raffaella Carrà. Poco dopo la showgirl ha pubblicato una lunga lettera: “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore”.





“La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. – si legge ancora nella lettera – Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. “Ballo, ballo, ballo senza respiro”. Buon viaggio”.

"Cuccarini":

Per chi, dopo il suo omaggio via Twitter a Raffaella Carrà, ricorda quello che scrisse di lei nel 2014 pic.twitter.com/YOiyxQs8rq July 6, 2021

Ma il web, sempre alla ricerca di retroscena gustosi, in queste ore ha tirato fuori un vecchio post in cui la Cuccarini criticava la Raffa Nazionale. “Non ci siamo incontrate per 30 anni @raffaella. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”. Il tweet risale al 2015, quando Lorella Cuccarini, che avrebbe dovuto partecipare coma giurata al talent della Carrà “Forte Forte Forte”, era stata scartata all’ultimo minuto. Tantissime le critiche alle pagine che hanno voluto riproporre il tweet – di 7 anni fa – di Lorella Cuccarini, che già gli scorsi anni aveva detto di averci messo una pietra sopra lasciando ”una porta aperta” a una collaborazione.