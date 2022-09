Impossibile dimenticare la grande icona Raffaella Carrà, che nel luglio dell’anno scorso è morta creando un dolore che ancora oggi è fortissimo. Impossibile da assorbire la sua perdita, che si fa sentire quotidianamente. Ora, l’Italia ha deciso di farle un altro grande omaggio che sicuramente farà contenti tutti. Un gesto veramente significativo e simbolico, che sottolineerà ancora una volta l’importanza della showgirl, cantante e ballerina per la nostra nazione. Anche se era apprezzata davvero in tutto il mondo.

Il decesso di Raffaella Carrà ha lasciato sotto choc tutti. L’Italia le farà adesso un grande omaggio, mentre la Rai gliel’ha fatto circa un mese fa. Nella serata di martedì 5 luglio c’è stato il ricordo del programma Techetechetè, come già successo precedentemente con Monica Vitti. Si è trattato dunque un tributo alla grande artista, che se n’è andata lasciando un vuoto incolmabile 12 mesi fa. Nell’occasione tantissimi telespettatori hanno osservato quei momenti storici con nostalgia e felicità.





Raffaella Carrà, l’Italia le fa un omaggio: sarà sulle monete da 2 euro

Il primo a dare la notizia su Raffaella Carrà è stato Fabio Canino nel corso del Festival della Tv. L’Italia farà un omaggio importantissimo nei confronti della compianta artista. Inoltre, la pagina Cinguetterai ha aggiunto qualche particolare in merito a questa storica iniziativa. Non è la prima persona rilevante che riceva un gesto simile, infatti in passato è toccato anche a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nonché al programma Erasmus, in occasione dei 25 anni. Ma vediamo esattamente di cosa stiamo parlando.

Questo quanto succederà a Raffaella Carrà, come riferito da Cinguetterai: “Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro. Oltre alla numismatica da collezione, ogni anno i Paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circolazione monete commemorative o celebrative, ma esclusivamente dal valore commerciale di 2 euro. Tali monete vengono solitamente emesse per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza. Per esempio, nel 2022 l’Unione Europea ha coniato una serie di monete per il 35º anniversario del programma Erasmus e il nostro Paese ha destinato i 2 euro commemorativi al 30º anniversario della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

Infine, è stato aggiunto: “Ebbene, nel 2023 l’Italia dedicherà la moneta da €2 a RaffaellaCarrà, personalità rilevante dentro e fuori l’Europa. La più grande e poliedrica artista italiana che purtroppo ci ha lasciati il 5 luglio 2021. A comunicare la notizia è stato Fabio Canino, conduttore radiofonico, giudice di Ballando con le stelle e amico di Raffaella. Questo omaggio postumo si aggiunge agli studi Rai in via Teulada che portano il suo nome, alla piazza di Madrid e al lungomare di Bellaria. Altre celebrazioni arriveranno prossimamente a Roma”.

“Solo per lei”. Raffaella Carrà, la decisione della Rai a un anno dalla sua morte