Lunedì 14 aprile è andato in onda il secondo appuntamento con The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La puntata, trasmessa in prima serata, ha visto trionfare la coppia formata dalle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, che si sono imposte sulle altre grazie a una prova basata sull’intesa tra coppie. La loro vittoria ha permesso loro di ottenere l’immunità dal televoto e anche un vantaggio tattico: hanno infatti potuto sottrarre due chiavi ad altrettante coppie concorrenti.

La prima chiave è stata tolta al duo Spinalbese-Tabanelli, la seconda ai fratelli Mileto. In questo modo, le sorelle Boccoli salgono a quota quattro chiavi complessive, piazzandosi momentaneamente in testa al gioco. Tutte le altre coppie ne possiedono due, mentre i Mileto restano a secco. A fine serata, è stato svelato il verdetto del pubblico: a finire in nomination sono le coppie Jasmine Carrisi–Pierangelo Greco e Thais Wiggers–Elena Barolo, che si sfideranno nel prossimo televoto.

The Couple, crollo degli ascolti: si ferma al 13%

Nonostante il successo social, dove l’hashtag #thecouple è stato in tendenza per tutta la serata, i numeri della seconda puntata di The Couple sono stati inaspettatamente bassi. L’appuntamento andato in onda lunedì 14 aprile ha totalizzato soltanto il 13% di share, pari a 1.557.000 spettatori. Un risultato che ha lasciato molti utenti spiazzati e delusi, soprattutto sui social, dove il programma sembrava godere di un buon gradimento.

A sorprendere maggiormente è il fatto che Ilary Blasi, al timone del programma, continua a essere molto amata dal pubblico, apprezzata la spontaneità e quella leggerezza che molti considerano una boccata d’aria fresca rispetto ad Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello. “L’unica vera e indiscussa Queen dei reality Non ha peli sulla lingua, mai buonista fuori luogo, sul pezzo e sveglia”, “E anche stasera si riconferma Chanel vs Mercato del pesce”,scrive qualcuno che poi ha pubblicato le foto di Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

Ma quale persona sana di mente pensava che dopo 6 mesi di Grande Fratello con ascolti medio bassi proporre un programma fotocopia subito dopo avrebbe fatto successo? #ascoltitv #thecouple #grandefratello pic.twitter.com/r2cOGCDly9 — MarcoC (@MarcomelC) April 15, 2025

Nonostante il successo social, in tanti non riescono a comprendere le ragioni del calo di ascolti del reality show di Ilary Blasi: “Ma come fa a fare solo il 13%? Il programma è piacevole e Ilary è una regina”, scrive un utente su X. L’account Trash Tv Stellare ha scritto: “The Couple al 13% e 1.557.000 spettatori (sono nerissimo, merita molto di più.) #TheCouple”.