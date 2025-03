La finale del Grande Fratello si avvicina e andrà in onda lunedì 31 marzo, mentre nella puntata di lunedì 24 marzo abbiamo assistito a numerose eliminazioni. La serata è iniziata con un ampio spazio dedicato al famoso ‘Lavandino-gate’ che ha visto protagoniste Zeudi Di Palma e Helena Prestes, con Chiara Cainelli che ha fatto delle battute sulla modella brasiliana. Successivamente, si è passati al confronto acceso tra Shaila e Zeudi, con quest’ultima accusata dalla Gatta di aver “sfruttato situazioni per arrivare ai tuoi obiettivi”.

Nel corso della puntata, non sono mancati anche scontri tra Giglio e Helena, che si è confrontata con Javier Martinez. Un altro momento è stato il riavvicinamento tra Lorenzo e Shaila, con quest’ultima che, dopo avergli detto parole dure, è tornata sui suoi passi. Lorenzo, invece, non ha risparmiato critiche a Zeudi, definendo la sua attitudine come quella di “allisciarsi tutta la casa”.

Leggi anche: “Questa non se l’aspetta”. Grande Fratello, Lorenzo contro Helena: beccato a confabulare con Shaila





Grande Fratello, il pubblico esplode per Helena, la reazione di Shaila

Al termine della semifinale gli eliminati sono stati Giglio (eliminato tramite televoto), Javier Martinez e Shaila Gatta. Helena Prestes si è guadagnata l’accesso alla finale come quarta concorrente. “Sono felice, sono a testa alta, manca una settimana, non li sopportavo più”, ha dichiarato l’ex Velina di Striscia la Notizia subito dopo il verdetto, mentre veniva ripresa dalle telecamere del programma.

Ha poi aggiunto: “L’importante è quello che accadrà dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe piaciuto sicuramente rimanere per l’ultima settimana però, dopo 6 mesi e mezzo, sono libera. Vado dalla mia mamma e dalla mia famiglia, tifo per Lollo”. Durante il televoto tra Shaila, Helena e Chiara, il pubblico è esploso con cori e applausi indirizzati alla modella brasiliana, cosa che ha molto stupito le altre due concorrenti.

Chiara, che passa il turno semplicemente perché appoggiata dalle Zelena, e Shaila, che pensava di arrivare in finale insieme al suo Lorenzo. Ma così non è stato e dal video pubblicato su X si nota come le due abbiamo preso non proprio bene gli applausi per Helena.

“I FO*** CORI DA STADIO, TUTTO LO STUDIO LETTERALMENTE IMPAZZITO PER HELENA”, si legge a corredo del filmato. “Shaila ha preso una botta con i cori .Voleva vincere”, “Chi è la regina? Helena!!!!!!! Che umiliazione Shaila e chiara con i cori di tutto lo studio e Javier che fischiava l’ho amato un sacco stasera è stato perfetto“, “Le stava prendendo un infarto”, “Giusto un piccolo assaggio di ciò che ” vedranno” una volta fuori ( mi rivolgo a shalla & Co.)”, “i bot non applaudono???”, si legge tra i commenti del filmato.