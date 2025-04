Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello, è tornata alla sua routine quotidiana dopo l’intensa esperienza nel reality show. La sua avventura nella casa più spiata d’Italia l’ha vista protagonista insieme a Helena Prestes e, seppur non abbia vinto, ha conquistato la quinta posizione, raccogliendo un grande seguito di fan appassionati, le famose Zelena. Non solo la sua partecipazione al programma è stata al centro dell’attenzione, ma anche una raccolta fondi avviata dalle sue fan per donarle 50mila euro come segno di “vittoria” ha fatto molto parlare di sé.

Nonostante la fine del Grande Fratello, il sostegno delle Zelena continua. Tornata alla vita di tutti i giorni, Zeudi non perde occasione di intrattenere i suoi follower sui social, dove racconta la sua quotidianità e ringrazia costantemente il suo numeroso fandom per averla supportata durante l’intera esperienza al Grande Fratello.

Grande Fratello, un sospetto sui follower di Zeudi

Oltre a parlare della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, Zeudi Di Palma non manca di menzionare anche la sua amica Chiara Cainelli, che è riuscita ad arrivare terza finalista grazie al supporto delle Zelena. Il ritorno alla normalità di Zeudi non è passato inosservato sui social, e alcuni utenti hanno cominciato a notare qualcosa di insolito. Tra i suoi follower su Instagram, infatti, sono emersi numerosi account con nomi bizzarri e dall’origine straniera, in particolare indiani.

Questo particolare notato da qualcuno su Instagram, ha fatto nascere i sospetti che Zeudi possa aver acquistato follower per incrementare il proprio engagement e le visualizzazioni, una pratica non rara nel mondo dei social media. Più follower vuol dire più fama, più influenza, più sponsorizzazioni. Più soldi per chi lo fa di mestiere, per gli altri è la popolarità. Di qui la smania di essere seguiti.

In Cina, India, Nepal, Sri Lanka, Egitto, Indonesia, Filippine, Thailandia e Bangladesh ci sono le follower farm, conosciute anche come bot farm o fake follower farm, dove viene creata a ritmo continuo una grande quantità di account falsi con programmi di automazione. “Buongiorno a Zeudi che stamattina è andata a fare shopping in India”, scrive uno degli utenti su X, accompagnando il post con screenshot che mostrano l’elenco di questi nuovi follower. “Li avrà comprati coi soldi della raccolta GoFundMe delle zecche”, scrive ironicamente qualcuno.