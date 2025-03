Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, è arrivata la spesa per l’ultima settimana di permanenza, ma proprio in quel momento, durante una diretta, un commento di Lorenzo ha fatto infuriare le fan di Helena Prestes. Come ben noto, i rapporti tra i due concorrenti si sono deteriorati da mesi e, nonostante una breve tregua nell’ultima settimana, un’affermazione di Lorenzo ha scatenato un’ondata di critiche sui social.

Nel corso della diretta di ieri, i concorrenti hanno dovuto fare i conti con l’eliminazione dei loro compagni: Javier Martinez, il fidanzato di Helena, e Shaila Gatta, la ballerina fidanzata di Lorenzo, sono stati eliminati in due televoti separati. Javier è stato il primo a lasciare la casa, seguito da Shaila, che ha perso lo scontro diretto con Helena, diventata la quarta finalista del reality show condotto da lfonso Signorini.

Grande Fratello, Lorenzo critica la verza di Helena

L’episodio che ha attirato l’attenzione riguarda una frase che Lorenzo ha pronunciato riguardo alla verza cucinata da Helena. Secondo quanto riportano alcuni utenti sui social, il concorrente avrebbe detto che avrebbe buttato la verza cucinata dalla modella brasiliana nella spazzatura. Questo commento non è stato affatto gradito dalle fan di Helena, che hanno subito sottolineato come, oltre al disprezzo per il cibo, il gesto di Lorenzo dimostrasse una mancanza di rispetto verso il tempo e l’impegno che Helena aveva messo nella preparazione del pranzo.

“Mettono a posto la spesa. Quanto é stronzo Spolvi con Helena. Le dice che ha cucinato la verza in modo pietoso che deve andare nel secchio della spazzatura. A sta cosa la mangi tu…”, scrive qualcuno su X. E ancora un altro commento che confermerebbe quanto accaduto: “Lorenzo si conferma il solito ratto spazzatura che dice sul cibo solo perché l’ha cucinato helena che è spazzatura e la verza è da spazzatura sul cibo RATTO COME LA GATTA FUORI VEDRAI IL PUBBLICO E COMMENTI TUTTI CONTRO DI TE NON VEDIAMO L’ORA”.

Lorenzo si conferma il solito ratto spazzatura che dice sul cibo solo perché l'ha cucinato helena che è spazzatura e la verza è da spazzatura sul cibo RATTO COME LA GATTA FUORI VEDRAI IL PUBBLICO E COMMENTI TUTTI CONTRO DI TE NON VEDIAMO L'ORA. #heleners #grandefratello #helevier — Chiara (@Chiara030920) March 25, 2025

Il commento di Lorenzo ha rapidamente le reazioni sui social, dove sappiamo quanto ci sguazzino i fan delprogramma nel commentare e criticare ogni mossa deiconcorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tanti utenti hanno difeso Helena e criticato l’atteggiamento di Lorenzo Spolverato, considerato da molti irrispettoso. Il clima all’interno della casa non promette nulla di buono per l’ultima settimana del Grande Fratello.