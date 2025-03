Ci siamo. Fra poco andrà in scena la semifinale del Grande Fratello 18 e il cerchio si stringerà ancora. Quasi per l’ultima volta visto che tra una settimana esatta ci sarà l’ultima puntata di questa lunga edizione del reality di Alfonso Signorini. Chi uscirà? Chi sarà eletto finalista? Lo sapremo stasera ma nel frattempo anche i concorrenti rimasti si stanno facendo le loro idee e alleando.

Zeudi e Chiara per esempio si sono ritrovate dopo le discussioni pesanti e l’allontanamento dei giorni scorsi e ora sono state riprese dalle telecamere insieme nel letto a parlare. “Chiara, metti il microfono“, ha detto una delle autrici dietro le quinte, dopo aver beccato la ex UeD sotto le coperte per non farsi sentire.

Leggi anche: “So chi vince il Grande Fratello”. Javier esce allo scoperto e gela tutti gli altri concorrenti





GF, Chiara nella bufera: il piano sussurrato a Zeudi

Il pubblico è subito saltato dalla sedia perché ha capito benissimo “il piano” di Chiara, ossia tramare contro Shaila. E sono partiti commenti pesanti, come riporta il sito Il Sussidiario. “Ma cosa crede di fare uscita da lì? Non ha nemmeno un suo fandom, è letteralmente il nulla cosmico ahahaha”. La tattica di Chiara e Zeudi sarebbe dunque quella di eliminare Shaila perché non resti con Lorenzo in finale, strategia che i social hanno letto come un vero e proprio tradimento nei confronti della ballerina, loro ex amica.

“Brutto mostro da trento ci sono le telecamere e i microfoni, avoglia a sussurrare si è capito il tuo gioco da quando dicevi che non è giusto far arrivare in finale entrambi i membri delle coppie 0,95% RITORNA AL MERCATO!!”. Altri sono convinti che Chiara stia utilizzando Zeudi per salvarsi e andare in finale, dato che attualmente è la più forte all’interno della casa.

In generale il pubblico del Grande Fratello si è innervosito anche per il fatto che la fidanzata di Alfonso D’Apice senza troppi problemi ha coperto il microfono e il labiale piazzandosi sotto le coperte per poi venire addirittura ripresa dalla produzione. Insomma, avrebbe violato il regolamento e ancora una volta nessuno della produzione avrebbe preso provvedimenti.