Nella puntata del Grande Fratello del 15 gennaio 2024 una bella sorpresa per Anita Olivieri. Dopo che Alfonso Signorini ne ha annunciato la salvezza e dopo aver commentato con lei la sua linea della vita, è arrivato suo fratello Leandro ad abbracciarla. I due sono legatissimi e lui non ha esitato a darle qualche consiglio. Era freezata ma all’ingresso di suo fratello non è riuscita a trattenere le lacrime. “Non piangere che poi piangiamo in due, la mia sorellina coraggiosa – le parole di lui – Sei fantastica Ani, guarda dove sei arrivata, dovrei essere io il fratello maggiore”.

“Sappi che hai lasciato un vuoto e un silenzio dentro casa gigante, manchi a tutti in famiglia, la leggerezza che porti, il modo in cui ci intrattieni e ci tieni compagna, ci manca tantissimo”, le ha detto ancora Leandro che poi si è sentito di dare un consiglio prezioso alla sorella, facendola riflettere sul suo modo di comportarsi all’interno della Casa, dove il suo nome è spesso associato a polemiche, nate a seguito di questa sua propensione a parlare in maniera aperta, diretta.

GF, il gesto di Anita con il fratello Leandro

“Volevo dirti una cosa, è una frase di Alda Merini che dice a volte la cosa più coraggiosa che possiamo fare sta nelle parole che scegliamo di non dire, sei sempre schietta, pungente, hai un dono meraviglioso, vedere nel profondo le persone, ma non tutti sono pronti a scoprire la verità. Spero che tu trovi il modo nel momento del conflitto, della litigata, prova ad ascoltarli, fai un passo indietro”, le ha consigliato.

Due parole anche sul rapporto nato tra Anita e Giuseppe Garibaldi. Leandro si è detto “geloso come fratello, perché se fossimo riusciti ad avere un rapporto così bello, Giuseppe beato te che te la stai godendo così tanto”. Alla fine, dopo aver parlato anche con Fiordaliso e Beatrice è arrivato il momento dei saluti.

Vogliamo la busta rossa per lei è un ammonimento per gli autori che l avevano avvisata che ci sarebbe stato suo fratello stasera

Ed è stato lì che gli spettatori hanno notato uno ‘strano gesto’: Anita gli ha dato qualcosa in mano, dicendo “questa è per te”, probabilmente un braccialetto della casa. Più che l’oggetto, però, a far discutere è il sospetto che la concorrente abbia saputo in anticipo dell’incontro con il fratello. Sembrava avesse pronto in mano quel qualcosa, aspettando solo il momento opportuno per darlo a lui, dicono molti.