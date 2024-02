Situazione ad alta tensione al Grande Fratello, con Beatrice coinvolta in una furiosa discussione con Maddaloni e altri concorrenti. Durante la gita fuori dalla casa dei giorni scorsi c’è stato un litigio durissimo con accuse da entrambi i fronti. E ora i telespettatori si sono accorti di qualcosa di molto serio che potrebbe essere accaduto, visto che c’è una foto diventata virale.

Come riferito dal sito Superguidatv, durante lo scontro fuori dal Grande Fratello tra Beatrice e Maddaloni, lui l’ha accusata di questo: “Lei è uscita dal ristorante dicendo ‘Gio papà ha lavorato anche oggi’, allora con tutto il bene, ma se stiamo discutendo il nome di mio figlio e la mia famiglia preferisco restano da parte. Per 3 mesi sono stato educato e rispettoso e certe cose che pensavo le ho tenute per me”.

Grande Fratello, caos tra Beatrice e Maddaloni: ora spunta una foto clamorosa

Nella casa del Grande Fratello poi c’è stato un confronto tra Beatrice e Maddaloni. La Luzzi ha aggiunto: “Manca il pezzo iniziale che non avete messo: si parlava di conti, di crediti e lui ad un certo punto ha detto ‘stuzzichi’, ma tu nomini e mi nomini su una cosa che non hai sentito. Mi ha inseguita alzando la voce e mi sono presa una serie di offese pesantissime su tutti i fronti”.

Ora gli utenti, che hanno accusato Maddaloni e gli altri ‘nemici’ di Beatrice di agire in branco contro l’attrice, hanno notato in una foto circolata online che c’è un uomo che applaude durante la discussione. E si è pensato che possa essere stato un autore, schieratosi contro la Luzzi: “Chi è quel signore qua con i capelli bianchi che applaude? Non ditemi che un autore perché è da denunciare“.

Chi è quel signore qua cn i capelli bianchi che applaude?Nn ditemi che un autore xché è da denunciare Se fosse vero invece di calmare le acque ha acconsentito il bullismo del branco nei confronti di B Fatelo girare mandatelo ai giornali #GrandeFratello #Luzzers @alfosignorini pic.twitter.com/h6azSer765 — sogno (@carotabastone1) February 15, 2024

E infine l’internauta ha scritto: “Se fosse vero, invece di calmare le acque ha acconsentito il bullismo del branco nei confronti di Beatrice. Fatelo girare, mandatelo ai giornali”. Vedremo se il GF darà spiegazioni.