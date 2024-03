Nella Casa del Grande Fratello scoppia il caso delle confidenze che Vittorio Menozzi avrebbe fatto a Greta Rossetti a proposito di Beatrice Luzzi. Si è parlato addirittura di qualcosa di ‘‘Agghiacciante”, a detta di Greta, che però in diretta non si è sbilanciata troppo. Signorini ha mandato in onda il filmato che risale a diverse settimane fa e che racconta quanto accaduto. In quelle immagini Greta riferisce di avere saputo “cose agghiaccianti” a proposito del rapporto tra Beatrice e Vittorio.

Di fronte al video, Greta non è riuscita a raccontare tutto, Vittorio, dallo studio, ne ha approfittato per dire di averle solo riferito che Beatrice lo aveva indotto a fare strategia ma Greta ha negato che argomento di conversazione fosse quello senza scendere troppo nei particolari.

Grande Fratello, pubblico nero con Paolo: esce il video con Beatrice che lo allontana

Durante la pubblicità Sergio, Paolo, Greta e Letizia Petris – all’epoca destinataria delle confidenze della Rossetti – hanno quindi confermato di volere proteggere Vittorio ma Paolo le ha invitate a non mentire: “Tra loro c’era più di un’amicizia, non prendiamoci in giro”, ha detto. Il pubblico non ha apprezzato queste parole di Masella, convinto che ha detto questo solo per denigrare Beatrice. A questo proposito qualcuno ha chiesto sui social si pubblicare un video in cui di vede Paolo avvicinarsi a Beatrice e ballare in maniera sensuale.

“Chi di voi ha il video di Paolo quando provò a ballare con Beatrice e lei gli disse che non era il caso??? Dobbiamo mandarlo in tendenza e farlo arrivare a Rebecca…Voglio proprio vedere la faccia che fa sto finto moralista antiquato!!! Me lo trovate per favore?”, ha chiesto una utente sui social e poco dopo il filmato ha fatto capolino. Nel video si vede Paolo avvicinarsi a Beatrice e ballare sensualmente accanto a lei. A questo punto l’attrice si rivolge a lui e gli dice: “Non è il caso, ora che hai ricominciato con Letizia”.

Chissà se questo video vedrà mai la luce in puntata. #GrandeFratello pic.twitter.com/X2TbUGQEQe — ᴜᴛᴏᴘɪᴀ (@ItalyZeitgeist) March 16, 2024

Beatrice è partita al contrattacco! Dice al macellaio che vuole chiedere al confessionale di vedere anche i video di tutti quelli che trombano! Leti è incazzata col pollo #Luzzers #grandefratello — La cucina di Penny (@lacucinadipenny) March 15, 2024

“Caro Paolo anche se fosse che Beatrice ha fatto qualcosa devi sapere che per noi non c’è niente di agghiacciante, sei tu che sei agghiacciante”, di legge. E ancora: “Il cavernicolo è AGGHIACCIANTE, si può dire vero?”, “Questo è il video a cui penso quando vedo il macellaio incattivito nel convincere gli altri a parlare dell’agghiacciantegate #GrandeFratello”, “Squallido brava che lo posti. Se hai altri video postali di tutti tuteliamo così Bea ok?”, si legge tra i commenti di Twitter, dove è stato pubblicato il video.