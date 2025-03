Lorenzo è il primo finalista di questo lunghissimo e chiacchieratissimo Grande Fratello. La decisione di mandarlo direttamente alla puntata conclusiva, seppur avvenuta tramite televoto ha indignato molti fan del reality di Alfonso Signorini. Sicuramente quelli che preferiscono un concorrente come Javier, che infatti era finito al ‘ballottaggio’ col modello per il primo posto in finale.

Ma è indubbio che, nel bene e nel male, Lorenzo sia stato e sia tuttora protagonista assoluto di questa edizione. E infatti anche durante l’ultima puntata, quella di giovedì scorso, si è praticamente parlato solo di lui. La sua rivalità con Javier è ben nota agli spettatori e il 6 marzo i due si sono scontrati di nuovo. Un battibecco molto acceso proseguito nella notte che ha portato all’ennesimo attacco pesante del modello.

GF, Lorenzo a rischio: cosa succede lunedì

In queste ultime ore, Lorenzo si è infatti lasciato andare all’ennesimo scatto di ira, usando espressioni poco carine nei confronti di Javier (“Marcisci cogl..”, ha sussurrato quando è stato chiamato in confessionale, ndr) che però questa volta potrebbero far scattare dei provvedimenti da parte della produzione del reality show.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 10 marzo, infatti, vedrà Lorenzo ancora una volta al centro dell’attenzione. Perché, si legge sul sito Blasting News, malgrado i vari avvertimenti di Signorini non sembrerebbe essere in grado di avere delle reazioni misurate e controllate all’interno della casa.

#Lorenzo sei così FASULLO in puntata fai il cavaliere che difende per un Profumiera e poi.. "Marcisci coglione" ad #Javier #grandefratello https://t.co/gZtpLtGaSu — LEXA (@laFletcher74) March 8, 2025

Verrà quindi affrontato “il caso Lorenzo” e non è escluso che Signorini e la produzione possano decidere di prendere dei seri provvedimenti nei suoi confronti a un passo dalla finale. Le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello del 10 marzo, inoltre, rivelano che non sono previste nuove eliminazioni: le nomination fatte giovedì servono per l’elezione del terzo finalista. I candidati sono Stefania Orlando, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti.