Mentre su Rai 1 il Festival di Sanremo 2025 continua a catalizzare l’attenzione del pubblico, Canale 5 non rinuncia alla sua programmazione e propone una nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda giovedì 13 febbraio in prima serata. Alla guida del reality, come sempre, Alfonso Signorini, affiancato in studio da Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli.

Signorini ha spiegato che la scelta di mantenere la messa in onda nonostante la forte concorrenza sanremese è stata fatta per garantire un’alternativa agli affezionati del GF, che in questi mesi hanno seguito con passione le dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, il preferito della serata avrà potere sul prossimo eliminato

La notte appena trascorsa nella casa del Grande Fratello è stata a dir poco infuocata. Mariavittoria e Shaila si sono rese protagoniste di un acceso litigio che ha scosso tutti i coinquilini. Il clima è tutt’altro che disteso anche per Lorenzo Spolverato, primo finalista del programma, la cui proclamazione continua a far discutere.

Altri rapporti stanno attraversando momenti di forte tensione. Stefania e Chiara hanno avuto un duro confronto che ha evidenziato le loro divergenze sempre più marcate mentre Iago e Alfonso si sono scontrati nuovamente, mostrando come la loro convivenza stia diventando sempre più difficile. In mezzo a tante discussioni, ci sarà anche spazio per un momento emozionante: Mattia avrà finalmente l’opportunità di rivedere suo padre, un incontro che si preannuncia carico di emozioni, considerando le difficoltà che il ragazzo ha sempre raccontato di aver avuto nel comunicare con lui.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà senza dubbio il verdetto del televoto, che questa volta coinvolge ben sette concorrenti. Amanda, Chiara, Iago, Jessica, Maria Teresa, Maxime e Stefania sono i gieffini finiti in nomination e a rischio eliminazione. Ma non è tutto: il concorrente che riceverà più voti dal pubblico non solo si salverà, ma dovrà prendere un’importante decisione che influenzerà l’esito dell’eliminazione.