E mica c’è solo il Festival di Sanremo. Eccola, fresca fresca, la nuova polemica sul Grande Fratello. Mentre sul palco dell’Ariston Carlo Conti fa una figura barbina con Bianca Balti, ma stravince comunque la gara degli ascolti con uno stratosferico 64,5%, dalle parti di Alfonso Signorini soffiano venti carichi di criticozze. Gli attacchi al reality non sono certo una novità, ma quest’anno hanno raggiunto livelli davvero alti.

Una telespettatrice, in particolare, ha rivolto aspre critiche al programma, sottolineando la scarsa educazione dei concorrenti. La sua lettera è stata pubblicata dal settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini. Il conduttore del GF ha voluto così rispondere e la sua replica sta facendo discutere. Per prima cosa andiamo a vedere cosa ha detto la donna.

Le critiche della spettatrice al GF e la risposta di Signorini

“Seguo il Grande Fratello da qualche anno – scrive la telespettatrice – non perché le dinamiche mi interessino più di tanto, ma perché mi incuriosisce vedere il comportamento delle persone nel trascorrere del tempo”. “È un termometro del rispetto attuale – prosegue – Quest’anno, per me, in alcuni personaggi, si è raggiunto il massimo in negativo. Una tale maleducazione e tale arroganza non le avevo mai viste; ho purtroppo notato, a mio parere, che non è stata fermata in tempo e con determinazione”.

La donna ha anche aggiunto: “L’educazione e il rispetto non sono datati, non hanno tempo. Il fatto di essere giovani non giustifica tutto. È questo il prezzo che sono disposti a pagare alcuni per 5 minuti di visibilità?”. Questa la risposta di Alfonso Signorini che ha praticamente ammesso di non poter far nulla: “Il Grande Fratello è sempre stato uno specchio dei tempi e oggi riflette un modo in cui l’arroganza fa spesso più rumore dell’intelligenza”.

Il conduttore ha concluso: “La maleducazione non è spettacolo, è solo fastidio travestito da personalità. Ma la cosa più triste? Non serve nemmeno: chi vale davvero si fa notare anche senza urlare. Quanto ai 5 minuti di visibilità, il timer scade in fretta… e dopo il nulla“.

