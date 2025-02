Nella serata di giovedì 13 febbraio ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello e ci sarà un’eliminazione dal reality show di Alfonso Signorini. Stanno già emergendo i nomi di chi potrebbe lasciare anzitempo l’avventura televisiva e dunque potremmo perdere qualche protagonista importante, costretto a preparare le valigie e ad andarsene.

Il Grande Fratello si scontrerà con Sanremo 2025 e c’è anche molta curiosità per capire quale sarà l’eliminazione. Andiamo a vedere insieme cosa si sta dicendo attorno al reality show di Canale 5 e chi sarebbe fortemente a rischio e dovrebbe rinunciare alla possibilità di arrivare fino in fondo.

Grande Fratello, chi rischia l’eliminazione

Chi riceverà più voti otterrà l’immunità, invece l’ultimo in classifica dovrà necessariamente accettare l’eliminazione dal Grande Fratello. In nomination sono finiti Amanda, Chiara, Iago, Jessica, Maria Teresa Ruta, Maxime e Stefania Orlando. E, stando al sondaggio di Libero.it, ci sono due gieffini che stanno avendo risultati negativi.

Amanda dovrebbe ottenere la prima posizione col 23%, poi abbiamo Jessica al 22%, Stefania e Iago appaiati al 21% e Chiara al 7%. A pari merito e a rischio eliminazione ci sono Maria Teresa Ruta e Maxime, che non andrebbero oltre il 2% e quindi tra di loro dovrebbe uscire il nome dell’eliminato.

Non resta che aspettare la puntata in diretta del 13 febbraio per capire se queste previsioni saranno rispettate o meno.