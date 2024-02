Social contro Perla Vatiero dopo la pubblicazione di un video che mostra una scena ripresa dalla telecamera del Grande Fratello mentre si trovava in compagnia di Massimiliano Varrese. Si è tornati a parlare i branco e bullismo durante la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in cui è stato mostrato il video girato durante la gira fuori porta.

La scorsa settimana il Grande Fratello ha deciso di regalare una giornata al ristorante ai concorrenti e al rientro Beatrice Luzzi ha svelato di essere stata attaccata da Marco Maddaloni e di esserci rimasta male perché Vittorio, quello che lei aveva sempre ritenuto suo amico, non l’ha difesa e anzi ha applaudito alle parole dello sportivo. Anche Alfonso Signorini ha parlato di branco e la cosa è molto chiara da un video pubblicato sui social in cui i protagonisti sono Perla e Massimiliano Varrese.

Grande Fratello, social contro Perla per un video sui bicchieri

“Una scena che fa riflettere, Perla che stava per partire in quarta per i bicchieri lavati male ma appena Max dice che li ha lavati lui guardate la sua reazione, vi fa capire tanto della persona che è”, si legge a corredo del video. Infatti Perla si rivolge a Massimiliano Varrese e dice: “Ma questi bicchieri li hanno lavati a ca***? Senza sapone“. A quel punto l’attore si gira e le dice di averli lavati lui.

“No, li ho lavati io, col sapone”, ha detto Massimiliano Varrese. A questo punto Perla fa finta di niente e rimette a posto i bicchieri nel mobile, gesto che ovviamente ha insospettito i fan di Beatrice Luzzi e non solo. La domanda infatti sorge spontanea: “Se i bicchieri li avesse lavart Beatrice, la Vatiero avrebbe reagito così? Avrebbe riposto i bicchieri nel mobile o avrebbe scatenato un putiferio?”.

E infatti i commenti si sono sprecati: “Fosse stato Stefano o Sergio o Bea ad averli lavati, col cavolo che li avrebbe rimessi a posto”, “Perché non li lava lei visto che si mette ad annusare tutto quello già lavorato! Ma tutto a posto Perla?”, “Quindi i bicchieri odoravano male visto che stava dicendo ‘senza sapone, ma poi magicamente li mette a posto”, scrive un altro utente su X.

“Mi chiedo se la risposta sarebbe stata “li ha lavati Bea la reazione sarebbe stata uguale?”, si chiede un alto utente che ha commentato il video pubblicato su X. “Questa scena mi mette i brividi. Perla parte per attaccare chi ha lavato i bicchieri, Max dice che li ha lavati lui e lei subito si calma. Questa meccanica sociale come vogliamo chiamarla se branco è una parola “troppo forte”?”.