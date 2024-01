Fuori dalla casa del Grande Fratello è arrivata una notizia nei confronti di Monia, che non è affatto buona. Possiamo subito dirvi in anticipo che lei non è a conoscenza di questi dettagli, essendo ovviamente rinchiusa nel reality show, ma i suoi fan hanno appreso con sgomento questa informazione. E si spera che questa situazione possa essere smentita al più presto.

Eppure ciò che è emerso, come riportato dal sito Blastingnews, potrebbe rappresentare una vera condanna per la concorrente del Grande Fratello. Monia è stata travolta da una news negativa, che comunque non coinvolge solamente lei ma anche un suo compagno di avventura. Altri invece possono rimanere sereni perché dovrebbero ricevere delle rassicurazioni.

Grande Fratello, brutta notizia per Monia: cosa si è scoperto

In queste ore è stato effettuato un sondaggio all’esterno del Grande Fratello, i cui risultati sono stati svelati da Blastingnews. E proprio Monia è coinvolta negativamente da questi dati, che invece premiano altri coinquilini. Infatti, in prima posizione troviamo Sergio, abile ad ottenere il 33% delle preferenze del pubblico. Quindi, lui potrebbe dormire sonni tranquilli.

Si tratta del sondaggio di grandefratello.forumfree su coloro che rischiano maggiormente di andare via tramite televoto. Al secondo posto tra chi è in nomination abbiamo Perla col 20% dei voti e se la passa bene pure Fiordaliso col 15%. Nessun problema all’orizzonte nemmeno per Stefano, che ha il 13%, mentre Monia e Federico rischierebbero davvero grosso.

Infatti, Monia e Federico sono coloro che hanno totalizzato meno voti dai telespettatori e quindi potrebbe esserci un ballottaggio tra di loro per stabilire chi sarà eliminato e chi continuerà il percorso al GF.