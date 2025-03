Shaila Gatta, nota al pubblico italiano per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e per il ruolo di velina a Striscia la Notizia, è tornata sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, di cui è concorrente dallo scorso settembre. Nel corso di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, la giovane ballerina ha avuto un flirt con il pallavolista argentino Javier Martinez, che poi ha lasciato per il modello milanese Lorenzo Spolverato, con sui la storia va avanti tra alti e bassi da ormai diversi mesi.

Nel corso degli anni, la sua immagine è cambiata e spesso si è parlato di diversi ritocchini estetici. Ora che Shaila Gatta si trova all’interno della casa del Grane Fratello, l’argomento è tornato in auge, soprattutto dopo che qualcuno si è preso la briga di pubblicare alcuni scatti che mostrano il prima e dopo della ballerina. Dalle foto si nota come la concorrente del reality show di Alfonso Signorini sia ricorda alla chirurgia estetica per modificare alcuni aspetto della sua fisicità che evidentemente non le piacevano.

Grande Fratello, Shaila prima e dopo i ritocchini

Shaila ha ammesso pubblicamente di essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva per aumentare il volume del seno: “Mai avrei pensato di rifarmi il seno, ma l’ho fatto per sentirmi meglio con me stessa”. Inoltre, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, ha confessato di aver utilizzato il botox per distendere le rughe del viso.

“Avevo il botox in faccia, ero tirata. Ma la mia espressione naturale è un’altra“, ha detto la concorrente qualche tempo fa, spiegando perché oggi la sua espressione appare spesso corrucciata e ‘arrabbiata’.

Oltre agli interventi confermati, alcuni utenti del web hanno ipotizzato che Shaila possa aver apportato modifiche al naso e alle labbra, ma questi cambiamenti potrebbero essere attribuiti all’uso di filler, sostanze iniettate per migliorare l’aspetto estetico senza ricorrere alla chirurgia invasiva. Shaila non ha parlato di interventi alle labbra o al naso, ma dalle foto pubblicate su X è evidente che oggi le sue labbra appaiono rimpolpate rispetto ad anni fa, quando erano molto più sottili.

I filler, letteralmente “riempitivi”, sono sostanze iniettate nel derma o nel tessuto sottocutaneo per correggere inestetismi come rughe, solchi o perdita di volume. Uno dei più utilizzati è l’acido ialuronico, una sostanza naturale presente nel nostro organismo, che ha la capacità di trattenere acqua, conferendo idratazione e turgore alla pelle. I risultati dei filler sono temporanei, poiché le sostanze vengono gradualmente riassorbite dal corpo.