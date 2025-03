Un tempo inseparabili, oggi rivali dichiarate: è guerra aperta al Grande Fratello tra Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Le due, che fino a un mese fa hanno mostrato un legame solido e apparentemente indissolubile, hanno clamorosamente interrotto ogni rapporto dopo una furiosa lite avvenuta due settimane fa, quando l’ex velina di Striscia la Notizia ha criticato la dottoressa accusandola di non prendere mai posizione durate gli scontro tra gli Shailenzo e Helena Prestes e la sua cerchia. Lei si è giustificata dicendo di voler evitare proprio per non continuare a creare tensioni nel reality.

Ma questo agli Shailenzo non piaciuto e hanno criticato il suo modo di fare. “Io preferisco espormi” ha detto Lorenzo Spolverato, sottolineando che lui in determinate occasioni deve dire la sua. “Io espongo nel momento in cui la cosa riguarda me“, ha infatti risposto Mariavittoria, molto infastidita dall’atteggiamento dei due, che prima erano suoi amici.

Leggi anche: “Sto male, portami in confessionale”. Grande Fratello, Helena distrutta e in lacrime dopo la gita







Grande Fratello, Mariavittoria getta le cose di Shaila dalla sedia

È chiaro che ora tra Shaila e Mariavittoria sia guerra aperta e non manca occasione per punzecchiarsi. In queste ore, la dottoressa è tornata al centro della discussione a causa di un gesto contro Shaila. Nel filmato pubblicato si vede la concorrente immortalata dalle telecamere mentre gettava sul pavimento gli oggetti di Shaila da una sedia per fare spazio a Stefania Orlando, che stava arrivando con il piatto della cena.

Il gesto non è passato inosservato ai telespettatori più attenti, che hanno subito commentato l’accaduto sui social. In particolare, i fan della coppia Shaila e Lorenzo, conosciuti come gli Shailenzo, hanno espresso il loro disappunto, accusando Mariavittoria di mancanza di rispetto nei confronti di Shaila.

Mariavittoria che butta le cose di Shaila a terra… Giuro, questa falsa la devo sbattere fuori.#shailenzo #GrandeFratello pic.twitter.com/fk0mwMwnxW — Noel_tt ✨👑 (@noel_ttb) March 4, 2025

“Un gesto che dice tutto!”, ha scritto un utente su X (ex Twitter), mentre un altro ha aggiunto: “Mariavittoria non perde occasione per dimostrare la sua antipatia verso Shaila”. “Mariavittoria che butta le cose di Shaila a terra… Giuro, questa falsa la devo sbattere fuori”, ha scritto infatti qualcuno su X, dove è stato pubblicato il video che immortala la scena di Mavi che getta sul pavimento delle cose che Shaila aveva lasciato sulla sedia.