Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa di Grande Fratello per motivi personali. Così le pagine social del reality show di Canale 5 hanno annunciato l’uscita della concorrente nella giornata di mercoledì 3 gennaio. Subito gli spettatori si sono chiesti il perché di questa decisione e la risposta è arrivata poco dopo, l’attrice ha lasciato la casa dopo la scomparsa del padre.

“Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice“, si legge su Instagram. “Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Lo staff”. Sulla pagina di Instagram il messaggio anche del reality show condotto da Alfonso Signorini: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore”.

Beatrice Luzzi, la decisione sui funerali del padre

Paolo Luzzi era di Roma, aveva 86 anni ed era un architetto. Beatrice Luzzi è la sua unica figlia, dunque era anche nonno di due nipotini, Valentino ed Elia Cisillin, i due figli dell’attrice. In queste ore, a riguardo dei funerali di Paolo Luzzi, lo staff di Beatrice Luzzi ha fatto un annuncio sui social. “Beatrice e la sua famiglia consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla loro perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti”.

“Invitiamo, quindi, tutti i fan a rispettare il loro modo di vivere questo dolore e a non partecipare alla cerimonia. Per chi vuole essere presente con un pensiero, Beatrice ha suggerito l’associazione Libera, di don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale. Vi ringraziamo per tutto l’amore che avete riversato su lei e i suoi cari, in questo momento di sconforto”, si legge ancora nel comunicato di Beatrice Luzzi.

Tantissimi i messaggi arrivati sui social. “Ti riconfermi la persona meravigliosa di sempre❤️ #grandefratello”, scrive una fan che ha ripostato il comunicato di Beatrice Luzzi nel quale chiede, a chi volesse inviare fiori, di farlo tramite l’associazione Libera, una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente,