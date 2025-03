Rischia di mettersi malissimo per Chiara al Grande Fratello. Proprio a ridosso della finale del reality show, ecco venire fuori un particolare sulla concorrente che potrebbe mettere in dubbio la sua credibilità. Spesso la giovane si è soffermata sul suo passato e su cosa ha fatto anche a livello lavorativo.

Eppure pare che non abbia raccontato tutta la verità, stando ad un retroscena che è stato diffuso da un ex concorrente del Grande Fratello, Biagio D’Anelli, che ha pubblicato un video nel quale ha fatto il punto della situazione su Chiara. E ha pure mostrato delle presunte prove.

Leggi anche: “Povera Shaila”. Grande Fratello, Zeudi lo dice a Chiara e se la ridono pure. Il colpo basso adesso che ‘l’amica’ è fuori





Grande Fratello, mistero su Chiara e il suo passato lavorativo: cosa si è scoperto

A riportare la notizia è stato anche il sito Torresette.news, che ha ricordato cosa ha fatto Chiara prima del Grande Fratello. Lei ha conquistato la corona di Miss Trento e nel 2019-2020 è stata a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Ma la gieffina ha raccontato di aver anche fatto un lavoro specifico, ma ora ci sarebbero dubbi.

Chiara ha rivelato in passato che ha lavorato pure al mercato, insieme alla mamma, visto che gestirebbero una bancarella di vestiti da donna. Ma ora Biagio D’Anelli ha smontato questa verità: “Mi è arrivata una sequenza di foto di Chiara che fa la ragazza immagine in tutti questi anni in giro per l’Italia. Non c’è niente di male, però se per tre anni consecutivi ha lavorato come ragazza immagine, e ho avuto le prove certe perché ho interagito con delle persone, e ha finito di lavorare alle 7 di mattina, dal giovedì alla domenica, quando andava ai mercati? Quando vendeva nelle bancarelle, lo possiamo sapere?”.

Staremo a vedere se anche dopo il Grande Fratello Chiara vorrà fare chiarezza e rispondere a D’Anelli per capire se abbia realmente detto tutta la verità o meno.