“Quando usciamo…”. Grande Fratello, Helena glielo ha già chiesto a Mariavittoria: sottovoce, ma si è sentito tutto (VIDEO)

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello, uno dei legami più belli e sinceri che si è creato all’interno della casa è quello tra Helena Prestes e alcuni dei suoi compagni d’avventura, come Amanda, Mattia, Federico, Stefania, ma soprattutto il suo fidanzato Javier. A questi si aggiunge anche un rapporto molto speciale con Jessica Morlacchi, che, nonostante le numerose liti iniziali culminate con la squalifica, ha trovato la pace con la modella brasiliana e le due sono riuscite a costruire un bellissimo legame.

E ancora il rapporto che Helena ha costruito con Mariavittoria Minghetti, o Mavi, la dottoressa che ha conosciuto una grande evoluzione all’interno del programma. All’inizio, Mavi aveva legato tantissimo con Javier, ma quando è diventata la fidanzata con Tommaso, il suo rapporto con lui è andato scemando. Al contrario, la sua amicizia con Helena si è evoluta e, nel corso degli ultimi mesi, si è consolidata, diventando uno dei punti saldi della sua esperienza all’interno della Casa.

Grande Fratello, la curiosa richiesta di Helena e Mavi

La scorsa settimana, Tommaso è stato eliminato e da quel momento Helena ha dedicato molto più tempo e affetto a Mavi che, senza il suo fidanzato, era molto triste. Un bellissimo momento di tenerezza è stato immortalato dalle telecamere quando Helena si è presa cura di Mavi sul divano: le ha accarezzato capelli e, quando Mavi si è addormentata, l’ha coperta con un pile per tenerla al caldo. Un gesto semplice, che ha suscitato una forte emozione nei telespettatori.

Questi piccoli gesti, pieni di intimità e affetto, hanno reso ancora più evidente la bellezza della loro connessione, una connessione che, purtroppo, non durerà per molto. Con la finale del Grande Fratello che si avvicina, e la separazione imminente che li attende, Helena e Mavi hanno trovato il tempo di godersi l’uno la compagnia dell’altra, consapevoli che una volta terminato il programma, dovranno tornare alla loro vita di tutti i giorni.

Hele dice a Mavi di fare la doppia chiave che vuole andare a casa da lei ….🥰

Amorine loro❤️



BISOGNA SALVARE MAVI DATECI DENTRO CON TUTTA LA FORZA CHE AVETE LEI DEVE ESSERE UNA FINALISTA 💪🏼#GrandeFratello #heleviers #Tommavi #heleners #favulosos7 #chimirrers #viperelle pic.twitter.com/pdidydrXvB — Fai rumore (@giochimale) March 25, 2025

Nel corso di una chiacchierata in giardino, Helena ha scherzato dicendo a Mavi che le avrebbe dato le doppie chiavi della sua casa, un ulteriore segno di quanto il loro legame sia profondo e duraturo. In tanti si sono emozionati per la solidarietà e l’affetto nato tra Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti.

Mavi e Helena, come tutti gli altri concorrenti, continueranno a portare con sé il ricordo di questi momenti intensi e, chissà, magari quella promessa delle “doppie chiavi” si tradurrà presto in un incontro nella vita reale, una volta che i riflettori del Grande Fratello si spegneranno.