La semifinale del Grande Fratello ha regalato momenti di grande emozione e sorpresa, in particolare per l’eliminazione di Javier Martinez, che ha lasciato il pubblico sconvolto, ma anche per un episodio che ha visto protagonista Chiara Cainelli. La concorrente, pur essendo salva grazie alla sua alleanza con Zeudi Di Palma e al potente sostegno del suo fandom, ha suscitato una serie di reazioni dopo alcune dichiarazioni fatte in un momento di intimità con la sua amica Zeudi. Le due erano a letto a parlare quando Chiara ha rivelato dei retroscena che hanno scatenato il pubblico sui social.

La serata è stata ricca di colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Luca Giglioli e quella altrettanto scioccante di Javier Martinez, che ha visto l’uscita di uno dei concorrenti più amati, il televoto a tre ha visto Chiara, Helena Prestes e Shaila Gatta al centro dell’attenzione. Il pubblico si aspettava una sfida difficile, ma la vittoria di Chiara è arrivata grazie al potente supporto del suo fandom, che ha fatto la differenza.

Leggi anche: “Fuori io e Helena… Abbiamo deciso così”. Javier dopo il Grande Fratello: non se lo tiene più







Grande Fratello, Chiara smascherata dal pubblico

Quando il verdetto è stato annunciato, Chiara è stata la prima salva, proprio grazie ai voti degli ammiratori di Zeudi, mentre Helena ha ricevuto un’accoglienza trionfale da parte del pubblico e degli altri concorrenti, tra cui il fidanzato Javier. Il coro per Helena è stato talmente forte che Alfonso Signorini ha dovuto attendere qualche minuto prima di proseguire con la lettura dei risultati.

Ma Chiara ha raccontato una versione molto diversa: “Sentivo Chiara, Chiara. E io, timidina, salutavo“, ha dichiarato la concorrente, ma quella frase non è passata inosservata ai fan. Il video di quella scena è stato condiviso su X, e molti spettatori si sono infuriati, accusando Chiara di aver mentito.

In molti, infatti, hanno notato la discrepanza tra le sue parole e quanto accaduto in studio, dove è stato evidente che il pubblico e alcuni ex concorrenti erano completamente dalla parte di Helena.

Povera illusa ci crede anche lei alle sue bugie peppa torna a casa vai suu di la si esce 🚪 #grandefratello pic.twitter.com/TIRUXT5AED — 𝒬𝓊𝑒𝑒𝓃👑𝒮𝓉𝑒𝒻🌶️ (@STEFY030721) March 25, 2025

“Povera illusa ci crede anche lei alle sue bugie peppa torna a casa vai suu di la si esce”, “Già immagino Javier che le sta guardando in diretta e capisce cosa gli voleva dire Helena ogni volta che tentava di spiegarglielo scaldandosi un pochino”, “Poverine lei è le sue amiche soffrono di allucinazioni uditive“, “Ma vattene a fan*** diretto a bugiarda. Falsa e invidiosa”, si legge infatti su X.